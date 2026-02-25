Teleférico en pausa: modifican por segunda ocasión la fecha para la apertura de propuestas

El Metro de Panamá, entidad convocante del proyecto del Teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito, informó la emisión de la <b>Adenda No. 5</b> al pliego de cargos de la licitación por mejor valor No. MPSA-01-2025, mediante la cual se introducen ajustes formales al proceso.De acuerdo con la documentación, el cambio principal consiste en la modificación de la fecha para la presentación y apertura de propuestas. Inicialmente prevista para este 26 de febrero de 2026, la nueva fecha establecida es el <b>31 de marzo de 2026</b>.Además, las propuestas, incluyendo la fianza correspondiente, deberán entregarse de manera presencial en el Auditorio del Edificio Administrativo del Metro de Panamá, en Altos de Curundú, en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. La apertura se realizará a partir de las 11:01 a.m. del mismo día.La adenda también actualiza la sección 2.15 del Capítulo II del Pliego de Cargos, referente a la 'Presentación de Propuestas', para reflejar la nueva fecha en todo el documento.El proceso licitatorio contempla la concesión administrativa para la financiación, estudios y diseños, construcción, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, así como su operación, mantenimiento y posterior reversión al Estado.La entidad reiteró que únicamente los proponentes precalificados podrán presentar ofertas y participar en el acto público de apertura.