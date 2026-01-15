Metro de Panamá posterga por segunda vez la licitación del teleférico

La participación en el acto público también está restringida exclusivamente a los proponentes autorizados.La licitación corresponde a una concesión administrativa integral que abarca mucho más que la construcción de la infraestructura. El proponente adjudicado asumirá la financiación del proyecto, la elaboración de estudios y diseños, la construcción de las obras civiles, la fabricación, el suministro e instalación del sistema electromecánico, así como la puesta en marcha, operación, mantenimiento y posterior reversión de la infraestructura al Estado panameño.<b>El contrato tendrá una duración máxima de 276 meses, equivalentes a 23 años,</b> y se rige por la Ley 5 de 1988 y el Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regulan las contrataciones públicas. El Metro de Panamá estableció un precio de referencia de 278.6 millones de dólares, monto que cubre la inversión integral necesaria para el desarrollo del proyecto, sin incluir los costos estimados de financiamiento.