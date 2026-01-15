  1. Inicio
Metro de Panamá posterga por segunda vez la licitación del teleférico

El objetivo es mejorar la conectividad de zonas densamente pobladas y con altos niveles de congestión vehicular.
Archivo | La Estrella de Panamá
Ismael Gordón Guerrel
  • 15/01/2026 11:45
El Metro de Panamá fijó para febrero de 2026 la apertura de propuestas del teleférico para Panamá y San Miguelito

El proceso para adjudicar la concesión administrativa del sistema de teleférico que conectará sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito volvió a sufrir un nuevo ajuste en su calendario.

El Metro de Panamá oficializó una segunda postergación del acto de recepción y apertura de propuestas, extendiendo el plazo hasta el 26 de febrero de 2026, según lo establece la adenda 2 de la licitación por mejor valor.

La decisión representa un nuevo compás de espera para uno de los proyectos más ambiciosos del plan de movilidad urbana impulsado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es mejorar la conectividad de zonas densamente pobladas y con altos niveles de congestión vehicular mediante un sistema de transporte por cable integrado al Metro de Panamá.

De acuerdo con los documentos oficiales, el acto público estaba previsto originalmente para el 17 de noviembre de 2025. Posteriormente, mediante la adenda No. 1, el Metro de Panamá trasladó la fecha al 15 de enero de 2026. Sin embargo, con la reciente modificación, esa fecha quedó sin efecto y se estableció como nuevo plazo definitivo el 26 de febrero de 2026.

Ese día, la recepción de propuestas se realizará exclusivamente en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., sin posibilidad de entrega anticipada o posterior. El acto de apertura de sobres iniciará a las 11:01 a.m. en el auditorio del Edificio Administrativo del Metro de Panamá, ubicado en Altos de Curundú. La entidad ha sido enfática en que únicamente podrán participar los proponentes precalificados, conforme a los requisitos establecidos en las fases previas del proceso.

La participación en el acto público también está restringida exclusivamente a los proponentes autorizados.

La licitación corresponde a una concesión administrativa integral que abarca mucho más que la construcción de la infraestructura. El proponente adjudicado asumirá la financiación del proyecto, la elaboración de estudios y diseños, la construcción de las obras civiles, la fabricación, el suministro e instalación del sistema electromecánico, así como la puesta en marcha, operación, mantenimiento y posterior reversión de la infraestructura al Estado panameño.

El contrato tendrá una duración máxima de 276 meses, equivalentes a 23 años, y se rige por la Ley 5 de 1988 y el Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regulan las contrataciones públicas. El Metro de Panamá estableció un precio de referencia de 278.6 millones de dólares, monto que cubre la inversión integral necesaria para el desarrollo del proyecto, sin incluir los costos estimados de financiamiento.

Según lo publicado en el portal Panamá Compra, las ofertas que superen el 101% del valor de referencia serán rechazadas automáticamente, como parte de los mecanismos de control para evitar propuestas excesivamente onerosas. La evaluación económica tendrá un peso determinante en el proceso de adjudicación, al representar 490 de los 1,000 puntos totales, siempre que las propuestas cumplan con los requisitos técnicos y administrativos.

La propuesta económica se estructura en dos componentes: el componente A, correspondiente al valor total de la inversión inicial durante la fase preoperativa, y el componente B, que comprende el valor semestral de operación, mantenimiento y reversión del sistema durante 40 semestres. Los proponentes deberán presentar una fianza de propuesta equivalente al 10% del valor ofertado, con una vigencia de 180 días hábiles.

Una vez adjudicado el contrato, el concesionario deberá constituir una Sociedad de Propósito Especial (SPE) en Panamá y entregar fianzas de cumplimiento equivalentes al 12% de la inversión proyectada en la fase preoperativa y al 12% de los servicios de operación y mantenimiento. El Metro de Panamá ha indicado que todos los cálculos deberán basarse en estudios propios de los proponentes, quienes asumirán la totalidad de los riesgos financieros y operativos del proyecto.

Entre los consorcios que han manifestado formalmente su interés figura el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofretesa, de Panamá; Ingeniería Estrella, de República Dominicana; y Prodemex, de México, empresas que acumulan más de 35 años de experiencia en proyectos de movilidad urbana, incluyendo la construcción de al menos cinco sistemas de teleféricos. También participa el Consorcio Teleférico de San Miguelito, conformado por Cointer, de España, y Doppelmayr, de Austria, esta última reconocida como una de las empresas líderes a nivel mundial en sistemas de teleféricos masivos, turísticos y de carga, con miles de instalaciones construidas en distintos países.

El proyecto del teleférico contempla la construcción de once estaciones y su integración con las líneas existentes del Metro de Panamá, con el objetivo de ampliar la cobertura del transporte público y reducir los tiempos de traslado en zonas con topografía compleja y alta demanda de movilidad. El desarrollo del sistema requerirá además la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, que definirá el alcance de las obras en áreas urbanas y sectores ambientalmente sensibles.

