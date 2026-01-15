Metro de Panamá posterga por segunda vez la licitación del teleférico

El proceso para adjudicar la concesión administrativa del sistema de teleférico que conectará sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito volvió a sufrir un nuevo ajuste en su calendario. El Metro de Panamá oficializó una segunda postergación del acto de recepción y apertura de propuestas, extendiendo el plazo hasta el 26 de febrero de 2026, según lo establece la adenda 2 de la licitación por mejor valor. La decisión representa un nuevo compás de espera para uno de los proyectos más ambiciosos del plan de movilidad urbana impulsado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es mejorar la conectividad de zonas densamente pobladas y con altos niveles de congestión vehicular mediante un sistema de transporte por cable integrado al Metro de Panamá. De acuerdo con los documentos oficiales, el acto público estaba previsto originalmente para el 17 de noviembre de 2025. Posteriormente, mediante la adenda No. 1, el Metro de Panamá trasladó la fecha al 15 de enero de 2026. Sin embargo, con la reciente modificación, esa fecha quedó sin efecto y se estableció como nuevo plazo definitivo el 26 de febrero de 2026. Ese día, la recepción de propuestas se realizará exclusivamente en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., sin posibilidad de entrega anticipada o posterior. El acto de apertura de sobres iniciará a las 11:01 a.m. en el auditorio del Edificio Administrativo del Metro de Panamá, ubicado en Altos de Curundú. La entidad ha sido enfática en que únicamente podrán participar los proponentes precalificados, conforme a los requisitos establecidos en las fases previas del proceso.

La participación en el acto público también está restringida exclusivamente a los proponentes autorizados. La licitación corresponde a una concesión administrativa integral que abarca mucho más que la construcción de la infraestructura. El proponente adjudicado asumirá la financiación del proyecto, la elaboración de estudios y diseños, la construcción de las obras civiles, la fabricación, el suministro e instalación del sistema electromecánico, así como la puesta en marcha, operación, mantenimiento y posterior reversión de la infraestructura al Estado panameño. El contrato tendrá una duración máxima de 276 meses, equivalentes a 23 años, y se rige por la Ley 5 de 1988 y el Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regulan las contrataciones públicas. El Metro de Panamá estableció un precio de referencia de 278.6 millones de dólares, monto que cubre la inversión integral necesaria para el desarrollo del proyecto, sin incluir los costos estimados de financiamiento.