Aeropuerto Internacional de Tocumen anula informe de licitación para servicio de aseo

El Aeropuerto Internacional de Tocumen dio un paso atrás en el proceso de licitación para el servicio de aseo y limpieza de sus instalaciones, luego de anular totalmente el informe emitido por la Comisión Evaluadora del acto público correspondiente.

A través de una resolución oficial, la administración del aeropuerto dejó sin efecto el informe relacionado con el Acto Público No. 2025-2-02-0-08-LV-011995, que contempla el “Servicio de aseo y limpieza de terminales 1, 2 y carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, con mantenimiento preventivo y correctivo, suministro e instalación de repuestos, artefactos e insumos”.

En el documento se establece que se deberá realizar un nuevo análisis de las propuestas presentadas por los proponentes, ordenando a la misma Comisión Evaluadora emitir un nuevo informe de evaluación para este proceso.

Asimismo, la resolución dispone que el acto sea publicado en el sistema electrónico de contrataciones públicas PanamaCompra por un período de dos días hábiles, con el fin de notificar formalmente a los interesados.

La administración también advirtió que el nuevo informe deberá emitirse en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del recibo del expediente, con la posibilidad de una única prórroga de cinco días adicionales en caso de que la complejidad del proceso amerite.

La decisión se fundamenta en los artículos 59 y 69 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública en Panamá, así como en el artículo 130 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020.

Con esta medida, Tocumen reinicia la fase de evaluación dentro del proceso de contratación, lo que podría extender los tiempos previstos para la adjudicación del servicio de aseo en la principal terminal aérea del país