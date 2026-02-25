Empresas estadounidenses ven a Panamá como motor inversión y competitividad

La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) anunció la designación de Mariela de la Guardia Oteiza como presidenta para el período 2026.

En su discurso de toma de posesión, la nueva presidenta reafirmó el rol estratégico de la organización como puente entre Panamá y Estados Unidos y como plataforma para el desarrollo económico sostenible.

“Asumo esta responsabilidad con la convicción de que desde esta posición podemos seguir impulsando iniciativas que contribuyan a un Panamá más próspero y competitivo”, expresó.

De la Guardia adelantó que su gestión estará enfocada en tres pilares estratégicos fundamentales: el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la cooperación bilateral entre ambos países; el impulso al crecimiento económico sostenible mediante la promoción de la inversión, la ética empresarial y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG); y la generación de mayor valor para las empresas miembro a través del acceso a conocimiento, espacios de diálogo y oportunidades de desarrollo.

Con ello, busca consolidar el posicionamiento de AmCham Panamá como una de las organizaciones empresariales más influyentes del país y la región, promoviendo un entorno favorable para la inversión, la innovación y la competitividad.

La presidenta entrante agradeció el liderazgo de la Junta Directiva saliente y destacó la importancia de dar continuidad a los esfuerzos que han permitido a la Cámara mantener su relevancia en el ámbito empresarial y diplomático.

Subrayó que el compromiso de AmCham es seguir siendo un actor clave en la construcción de un Panamá competitivo y atractivo para la inversión extranjera.

La nueva Junta Directiva que acompañará a Mariela de la Guardia Oteiza durante el período 2026 está integrada por reconocidos líderes empresariales. En la Vicepresidencia estará Malcolm Muñoz, de Citibank, N.A. Panama Branch; como Tesorero, Julio Díaz Cohen, de AES Panamá; y como Secretaria, Eyda Varela, de INCAE Business School. Los directores serán Paula Alzate (Cedeño & Méndez), Juan Carlos Arias (Corporación Continental), Juan Antonio Boyd (Veló Legal), Jonathan Díaz (Ciudad del Saber), Alyssa Lince (Arden & Price), Patricia Planells (Banco Lafise), Sandra Miró (DHL Express Panamá) y Niurka Montero (Dell Technologies Panamá, Past President). Como directores ex oficio se suman Luis Laguerre, socio director de KPMG en Panamá y ex AACCLA Chair 2021-2022; Thomas Kenna, presidente y director general de Panama Canal Railway Company y ex AACCLA Chair 2016-2017; y Timothy Cannon, consejero para Asuntos Comerciales de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Además, como asesores estarán Dacil Acevedo (Sinergia), Miguel Bolinaga (AES Panamá), Jean Pierre De Roux (Tropical Energies Corporation y VP de AACCLA), Doriana Hun (Chevron) y Jorge Barnett (Georgia Tech Panamá).

Con este equipo, AmCham Panamá inicia un nuevo período de gestión que busca fortalecer la cooperación bilateral, impulsar la sostenibilidad y ofrecer más valor a sus miembros, reafirmando su papel como referente empresarial en la región.