Felipe Baloy hace historia: El primer panameño en llegar a un Mundial como jugador y técnico

Felipe Baloy, entrenador de la selección sub-17 de Panamá entró al libro de los récords del fútbol panameño. El mundialista en 2018 se convirtió en el primer panameño en asistir a una Copa Mundial de la FIFA como jugador y clasificar a un equipo para la cita mundialista como entrenador, siendo un momento icónico para el exjugador.

Baloy acaba de clasificar al equipo sub-17 a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026 de la categoría, el cual se llevará a cabo a finales de noviembre. Este hito se logró luego de que los dirigidos por Baloy vencieran 4-1 a Nicaragua.

De hecho, el equipo logró esta clasificación de manera invicta al ganar sus tres partidos de la fase de grupos. Golearon a Dominica (6-1) y Anguila (6-0) en las dos primeras jornadas, mientras que, como se había mencionado, derrotaron a Nicaragua 4-1.

“Los chicos se merecen un aplauso por el esfuerzo, se merecen lo mejor. Esa felicidad que tienen, que también nosotros tenemos, es todo por ellos, por ese esfuerzo que hicieron desde el día 1 que empezamos”, señaló Baloy al término del partido contra Nicaragua.

Con un paso perfecto, el trabajo de Baloy al mando de la sub-17 se ha notado dentro del campo. Realzando la calidad de futbolistas que ya venían de hacer las cosas bien con sus respectivos clubes como los casos de Lucas Norte, Thiago Chalmers, Stephen Domínguez, Gabriel Quiroz y Estevis López.

“Los chicos creyeron desde el día 1 en el trabajo, creyeron en lo que nosotros le planteamos y sin duda lo demostraron. Esperemos que esto pueda seguir así, que ellos sigan trabajando, sigan creciendo, esperemos que también tengamos el apoyo de los clubes, que es importante, y que puedan apoyar en la preparación de estos chicos y que le den la oportunidad de poder competir”.

“Nosotros tenemos muchas cosas para trabajar con esta selección, vamos a trabajar para llegar a Catar con toda la disposición de competir y no solamente participar”, expresó el entrenador sobre la ruta de preparación que les espera de cara al torneo mundialista.

Recordar que Baloy fue parte del elenco panameño que disputó por primera vez en la historia una Copa Mundial de la FIFA la cual se disputó en Rusia en el 2018. Precisamente el exjugador fue el primero, y por el momento el único, en anotar para Panamá en este certamen tan prestigioso a nivel de selecciones.