Proyecto de ley de RM cae entre acusaciones y retiros

<b>Apelación, votación y devolución del proyecto</b>El diputado Zúñiga solicitó formalmente la palabra y declaró: 'Apelamos, señor presidente. La decisión'. Acto seguido, se desató un intenso debate de forma sobre si la apelación estaba debidamente sustentada y qué artículos del reglamento aplicaban.En este punto, la composición de la comisión comenzó a cambiar. El diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien había intervenido previamente para pedir orden en el proceso y advertir sobre el riesgo de crear precedentes para 'dilatar' proyectos usando 'argucias del reglamento.