Proyecto de ley de RM cae entre acusaciones y retiros

Lo que debía ser la discusión técnica de un proyecto de ley para corregir una “asimetría estructural en el acceso a la justicia penal” se convirtió en una acalorada sesión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. En el centro de la tormenta estuvo el Proyecto de Ley 374, una iniciativa del oficialista Partido Realizando Metas (RM) que buscaba igualar el derecho a la revisión de condenas para procesos bajo el sistema inquisitivo. Sin embargo, el debate no giró en torno a los méritos legales, sino que fue secuestrado por una disputa reglamentaria sobre el “artículo indicativo” que terminó con la devolución del proyecto y acusaciones de obstruccionismo entre los diputados. El desenlace, una votación de cuatro votos contra uno para revertir la decisión del presidente de la comisión y devolver el proyecto. Cuatro diputados se retiraron estratégicamente en el momento de la votación. Un llamado a la igualdad procesal La sesión, celebrada en el Salón Azul, inició con la presentación del proyecto por parte de su proponente, el diputado Jamis Acosta, de la bancada oficialista del partido Realizando Metas (RM). Con un tono mesurado y técnico, Acosta sustentó la iniciativa, explicando que busca “corregir una asimetría estructural” que permite que el alcance de recursos extraordinarios como la casación dependa del sistema procesal (inquisitivo o acusatorio) bajo el cual se dictó una condena, y no de la gravedad de la violación de derechos. “No es una ley con nombre propio”, aclaró el diputado Acosta, “su alcance es general, regula un problema normativo”. Su argumento se centró en adicionar un numeral al artículo 191 del Código Procesal Penal para que aquellos condenados bajo el sistema inquisitivo o mixto puedan invocar, por una sola vez, la infracción de garantías fundamentales y al debido proceso. “No es impunidad, no anula sentencias”, enfatizó, “abre una vía extraordinaria y estricta para examinar si la condena se dictó con afectación sustancial de derechos”.

Tras la presentación, se le dio la palabra al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien acudió a ampliar el concepto técnico de su institución. Leblanc respaldó firmemente la iniciativa desde una perspectiva de derechos humanos y estándares interamericanos. Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentó que el sistema debe asegurar un recurso real y efectivo contra una condena, y que la revisión en todo tiempo a favor del sancionado se justifica como salvaguarda del sistema. “La Defensoría del Pueblo está de acuerdo con este proyecto de ley”, sentenció Leblanc, “independientemente de algunos matices que pueda tener... tenemos que pensar en los más y no en los menos, en muchos que están privados de libertad que aducen que no se les respetó el debido proceso”. Sin embargo, justo antes de la intervención del Defensor, el ambiente empezó a tensarse. El diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno y miembro de la bancada oficialista RM, solicitó por cuestión de orden que se distribuyeran a los comisionados las “emisiones de concepto” (opiniones de otras entidades) del proyecto, documento que, según denunció, no estaba en sus carpetas. El presidente de la comisión ordenó un breve receso para subsanar el error, llamando la atención al personal: “llamo la atención al personal que sea la última vez, por favor, que una emisión de concepto para un proyecto que no se está discutiendo y que se va a discutir no se ha incorporado a la carpeta”. El detonante: El “artículo indicativo” Finalizada la ponencia del Defensor del Pueblo, el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente Vamos, lanzó una consulta que cambiaría el rumbo de la sesión. Zúñiga cuestionó la viabilidad del proyecto debido a la ausencia del “artículo indicativo”, un requisito de forma en la presentación de los proyectos, basándose en el Artículo 118 del Reglamento Interno. Argumentó que, al omitirse este requisito, el proyecto era nulo y no debía discutirse, señalando que ni siquiera en las modificaciones presentadas se había precisado este punto. El presidente de la comisión reconoció el error de forma, pero argumentó que “esta deficiencia fue subsanada por la propia comisión cuando le dio el proyecto”, refiriéndose a que el proyecto ya había sido admitido y estaba en fase de discusión. Declaró que, a su criterio, el proyecto debía continuar su curso. Esta decisión presidencial fue inmediatamente impugnada por el diputado Zúñiga.

Apelación, votación y devolución del proyecto El diputado Zúñiga solicitó formalmente la palabra y declaró: “Apelamos, señor presidente. La decisión”. Acto seguido, se desató un intenso debate de forma sobre si la apelación estaba debidamente sustentada y qué artículos del reglamento aplicaban. En este punto, la composición de la comisión comenzó a cambiar. El diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien había intervenido previamente para pedir orden en el proceso y advertir sobre el riesgo de crear precedentes para “dilatar” proyectos usando “argucias del reglamento.