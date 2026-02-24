Venezuela habla de “violación flagrante” tras apertura de valija diplomática en Panamá

El régimen venezolano denunció este martes 24 de febrero la supuesta '<b>apertura forzada' de una valija diplomática</b> en el <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b>. De acuerdo con un comunicado de la <b>Cancillería de Venezuela</b>, el hecho constituye 'una <b>violación directa y flagrante</b>' de la <b>Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961</b>.Asimismo, el documento señala que el <b>artículo 27</b> de este tratado, que rige las relaciones entre los Estados, establece que la <b>valija diplomática goza de inviolabilidad</b> y '<b>no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia</b>'.Adicionalmente, el <b>Gobierno de Venezuela</b> sostuvo que la vulneración de la <b>inmunidad de sus comunicaciones diplomáticas</b> sienta un '<b>precedente peligroso'</b>, que afecta la <b>seguridad jurídica de sus misiones</b> y atenta contra la <b>comunidad venezolana residente en Panamá</b>.En el comunicado, la <b>Cancillería venezolana</b> exigió a las <b>autoridades panameñas</b> '<b>garantías plenas de no repetición</b>' e instó a <b>cumplir estrictamente las normas internacionales</b> que rigen la <b>actividad diplomática y consular</b>, en medio del proceso de <b>reactivación de los servicios consulares entre ambos países</b>.La <b>Embajada de Venezuela en Panamá</b> reactivó en <b>octubre de 2025</b> sus <b>servicios consulares</b>. Esta decisión se produjo después de que el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> anunciara el <b>retiro del personal diplomático venezolano</b> y la <b>suspensión de las relaciones diplomáticas</b> con el país sudamericano.