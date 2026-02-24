Venezuela habla de “violación flagrante” tras apertura de valija diplomática en Panamá

El régimen venezolano denunció este martes 24 de febrero la supuesta “apertura forzada” de una valija diplomática en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería de Venezuela, el hecho constituye “una violación directa y flagrante” de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Asimismo, el documento señala que el artículo 27 de este tratado, que rige las relaciones entre los Estados, establece que la valija diplomática goza de inviolabilidad y “no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia”.

Adicionalmente, el Gobierno de Venezuela sostuvo que la vulneración de la inmunidad de sus comunicaciones diplomáticas sienta un “precedente peligroso”, que afecta la seguridad jurídica de sus misiones y atenta contra la comunidad venezolana residente en Panamá.

En el comunicado, la Cancillería venezolana exigió a las autoridades panameñas “garantías plenas de no repetición” e instó a cumplir estrictamente las normas internacionales que rigen la actividad diplomática y consular, en medio del proceso de reactivación de los servicios consulares entre ambos países.

La Embajada de Venezuela en Panamá reactivó en octubre de 2025 sus servicios consulares. Esta decisión se produjo después de que el presidente José Raúl Mulino anunciara el retiro del personal diplomático venezolano y la suspensión de las relaciones diplomáticas con el país sudamericano.