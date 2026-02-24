Panamá y España sellan un acuerdo estratégico por el desarrollo sostenible

Panamá y <b>España</b> escribieron este martes 24 de febrero un nuevo capítulo en sus relaciones bilaterales al suscribir la <b>Alianza para el Desarrollo Sostenible 2026–2030</b>, con la firma del acta de la <b>VIII Comisión Mixta de Cooperación</b> entre ambas naciones. El documento fue firmado por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-guevara-mann">Carlos Guevara Mann</a></b>, y por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, <b>Eva Granados Galiano</b>, en presencia del canciller de la República,<a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha"> <b>Javier Martínez-Acha</b></a>.Guevara Mann profundizó —según la nota de prensa emitida por el <b><a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá</a></b>— que la firma de esta alianza constituye la culminación formal de un proceso técnico y diplomático y representa <b>'la expresión clara de una voluntad política convergente, de la confianza, el respeto y la cooperación'</b>. Una acción que, según sus palabras, está en línea con <b>un compromiso compartido con el desarrollo sostenible, el multilateralismo y la construcción de un mundo más justo</b>.'Con esta alianza alineada con la <b>Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible</b> y con los <b>Objetivos de Desarrollo Sostenible</b>, Panamá reafirma su compromiso con <b>un desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible</b>', acotó Guevara Mann.Por su lado, Granados Galiano reiteró su compromiso con <b>el fortalecimiento de los lazos entre España y Panamá</b>, los cuales se busca reforzar con <b>un instrumento de cooperación moderna, tanto horizontal como corresponsable</b>, entre dos partes que 'dialogan y comparten diagnósticos sobre los retos comunes'. La firma se concreta en un contexto en el que, según apuntó la secretaria de Estado española, <b>el multilateralismo atraviesa una crisis y la cooperación internacional retrocede</b>.'España apuesta por países socios como Panamá para que sea <b>un referente regional en valores compartidos como el multilateralismo</b>', señaló la funcionaria española, quien además resaltó que Panamá se encuentra en un proceso prolongado de evaluación por parte de la <b>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos</b>. En ese proceso, España actúa como <b>país acompañante</b>, con un espíritu de trabajo conjunto para enfrentar los desafíos.Martínez-Acha, por su parte, agradeció a España por <b>el apoyo constante a Panamá</b>, especialmente en lo relacionado con <b>las listas discriminatorias</b>. 'Esta alianza llega en <b>un momento decisivo para Iberoamérica</b>, en una etapa geopolítica y económica crucial para la región y el mundo, y envía <b>un mensaje sólido sobre la relevancia de la cooperación pragmática basada en la evidencia científica</b>, además de demostrar que Panamá es <b>un socio estable, con visión a largo plazo</b>', manifestó el canciller.La alianza fue el resultado de <b>más de un año de trabajo coordinado</b> entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá</a></b>, mediante consultas con instituciones del Estado y la sociedad civil para asegurar que el acuerdo refleje <b>las prioridades de desarrollo del país</b> y fortalezca <b>una cooperación transparente y orientada a resultados</b>. Por parte de España participó la <b>Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo</b> en Panamá, aportando <b>asistencia técnica, conocimiento y buenas prácticas</b>.La alianza se ejecutará a través de <b>una Comisión Bipartita</b> que coordinará los proyectos de cooperación. Entre sus elementos más innovadores destaca <b>la promoción de bienes públicos regionales</b> para enfrentar retos globales como <b>el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la movilidad humana, la gobernanza democrática, la igualdad de género y la cohesión social</b>.