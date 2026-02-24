Discurso del estado de la nación: Trump promete más liberaciones de presos políticos en Venezuela

En su discurso del Estado de la Nación ante el pleno del Congreso en el Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió la noche del 24 de febrero que se producirán nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela en los próximos meses.

Trump destacó que la operación militar estadounidense del 3 de enero, que resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, fue una de las más complejas en la historia reciente y marcó “un antes y un después” en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

El mandatario afirmó que ese operativo —que llevó a Maduro y a Flores a una prisión federal en Nueva York— ha facilitado la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y ha impulsado cambios en el sistema de justicia venezolano.

Además, mencionó que la clausura de centros de detención como El Helicoide ha sido un paso clave en ese proceso.

“Hemos trabajado con el nuevo liderazgo, y han ordenado el cierre de esa vil prisión y la liberación de cientos de presos políticos, con el resto pronto a ser liberados”, reiteró.

Por otro lado, explicó que están trabajando estrechamente con Delcy Rodríguez, para liberar extraordinarios beneficios económicos para ambos países.

Trump subrayó el papel de su administración en la presión diplomática y política para que Venezuela avance hacia una apertura democrática, y elogió al secretario de Estado, Marco Rubio, por su liderazgo en estos temas.

“Fue una victoria colosal para Estados Unidos, y esto abrió la puerta a un nuevo comienzo para el pueblo venezolano”, declaró Trump ante los legisladores estadounidenses.

El presidente también destacó el restablecimiento de relaciones comerciales con Caracas y la llegada de 80 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, que calificó como un avance estratégico para la economía del país.

Trump se refirió a la duración de su discurso —casi dos horas, el más extenso en la historia de un presidente estadounidense— y aprovechó para resaltar el valor de las fuerzas que participaron en la operación contra Maduro.

En ese contexto, mencionó al suboficial jefe Eric Slover, quien resultó herido durante la misión y recibió la Medalla de Honor del Congreso durante la ceremonia ante funcionarios y el público presente.

La promesa de nuevas liberaciones ocurre en un momento en que Venezuela ha aprobado una ley de amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de presos políticos desde finales de febrero.

No obstante, organizaciones de derechos humanos han señalado que el proceso es lento y que todavía quedan personas bajo medidas restrictivas o detención.