Protesta en Caracas: estudiantes de la UCV reclaman a Delcy Rodríguez la liberación de presos políticos

La <b>vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV)</b>, <b>Rosa Cucunuba</b>, afirmó que Venezuela '<b>se convierte en un lugar de reencuentro para todos los venezolanos</b>'.'Buscamos llevar la <b>voz de nuestras exigencias</b> para que todos vean que <b>estamos unidos</b>. Hoy todavía tenemos <b>presos políticos</b> y <b>familiares a las afueras de los centros de reclusión</b>, sufriendo y esperando para finalmente poder abrazar a sus seres queridos. <b>Esto se tiene que acabar</b>. No podemos permitir que este sistema siga <b>destruyendo a nuestro país</b> y a los venezolanos. <b>Los queremos a todos de regreso</b>: a los que están en el <b>exilio</b>, a los <b>presos políticos</b>, y queremos recuperar <b>nuestro país</b>, una <b>Venezuela libre y democrática</b>', expresó la <b>líder estudiantil</b>.