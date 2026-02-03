  1. Inicio
Vox propone revisar nacionalidades otorgadas durante gobierno de Sánchez

Santiago Abascal anuncia revisión de nacionalizaciones concedidas por Sánchez
Santiago Abascal anuncia revisión de nacionalizaciones concedidas por Sánchez AFP
Emiliana Tuñón
  • 03/02/2026 13:50
Partido de derecha plantea auditar y revocar nacionalizaciones recientes durante el gobierno de Pedro Sánchez.

El partido español Vox anunció que planea auditar y revisar las nacionalidades españolas concedidas desde 2018, durante el gobierno de Pedro Sánchez, un proceso que incluye a más de un millón de personas. Según Vox, la intención del Partido Socialista es “sustituir al pueblo español” con población extranjera y manipular los votos a su favor.

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que se busca revocar las nacionalizaciones que consideren “fraudulentas” y endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía española, así como la residencia legal. También propone deportar a inmigrantes irregulares y a quienes no se integren, trabajen o contribuyan a la economía.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2018 y 2024, más de 1,1 millones de extranjeros obtuvieron la nacionalidad española, la mayoría de los países latinoamericanos y Marruecos, cumpliendo los requisitos legales, entre ellos años de residencia en el país.

Vox planea presentar estas propuestas en parlamentos y municipios donde tiene representación, pero no ha detallado cómo se aplicaría la medida ni qué consecuencias tendría para quienes ya son ciudadanos españoles.

