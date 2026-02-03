Vox propone revisar nacionalidades otorgadas durante gobierno de Sánchez

El partido español Vox anunció que planea auditar y revisar las nacionalidades españolas concedidas desde 2018, durante el gobierno de Pedro Sánchez, un proceso que incluye a más de un millón de personas. Según Vox, la intención del Partido Socialista es “sustituir al pueblo español” con población extranjera y manipular los votos a su favor.

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que se busca revocar las nacionalizaciones que consideren “fraudulentas” y endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía española, así como la residencia legal. También propone deportar a inmigrantes irregulares y a quienes no se integren, trabajen o contribuyan a la economía.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2018 y 2024, más de 1,1 millones de extranjeros obtuvieron la nacionalidad española, la mayoría de los países latinoamericanos y Marruecos, cumpliendo los requisitos legales, entre ellos años de residencia en el país.

Vox planea presentar estas propuestas en parlamentos y municipios donde tiene representación, pero no ha detallado cómo se aplicaría la medida ni qué consecuencias tendría para quienes ya son ciudadanos españoles.