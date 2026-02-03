Vox propone revisar nacionalidades otorgadas durante gobierno de Sánchez

El partido español <b>Vox</b> anunció que planea auditar y revisar las nacionalidades españolas concedidas desde 2018, durante el gobierno de<b> Pedro Sánchez</b>, un proceso que incluye a más de un millón de personas. Según Vox, la intención del <b>Partido Socialista</b> es 'sustituir al pueblo español' con población extranjera y manipular los votos a su favor.El líder de Vox, <b>Santiago Abascal</b>, afirmó que se busca revocar las nacionalizaciones que consideren 'fraudulentas' y endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía española, así como la residencia legal. También propone deportar a inmigrantes irregulares y a quienes no se integren, trabajen o contribuyan a la economía.Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2018 y 2024, <b>más de 1,1 millones de extranjeros obtuvieron la nacionalidad española</b>, la mayoría de los países latinoamericanos y Marruecos, cumpliendo los requisitos legales, entre ellos años de residencia en el país.Vox planea presentar estas propuestas en parlamentos y municipios donde tiene representación, pero no ha detallado cómo se aplicaría la medida ni qué consecuencias tendría para quienes ya son ciudadanos españoles.