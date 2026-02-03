Navieros ven a México como centro de combustibles marinos limpios para A. Latina en 2026

Los navieros mexicanos identifican en 2026 una ventana para que el país se convierta en centro de abastecimiento de combustibles marinos con cero emisiones en América Latina, mientras buscan aprovechar nuevas obras de infraestructura interna para ampliar rutas y reducir costos, según la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram).

El presidente de la Cameintram, José Manuel Urreta, señaló en un comunicado que el sector enfrenta “distintos desafíos” por la relocalización de cadenas de suministro y el proceso global de descarbonización.

No obstante, reconoció que el sector también encara “grandes oportunidades” por el avance de proyectos logísticos en el país.

En este sentido, el líder de los navieros destacó la conclusión de obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec prevista para junio, con la expectativa de “posicionar esta plataforma logística multimodal como una alternativa estratégica al Canal de Panamá en el comercio entre Atlántico y Pacífico”.

Urreta también enumeró proyectos portuarios que, de concretarse en el calendario previsto, permitirían “incrementar sustantivamente” las operaciones marítimas y reducir tiempos y costos.

Entre ellos, mencionó la modernización portuaria en Altamira, en Tamaulipas (norte), Progreso, en Yucatán (sureste), Lázaro Cárdenas, en Michoacán (oeste) y Salina Cruz, en Oaxaca (sur).

Además de la ampliación de la zona norte del puerto de Veracruz, en el Golfo de México; y el desarrollo del nuevo puerto de Manzanillo, en Colima (oeste).

Para capturar esos beneficios, el líder empresarial pidió elevar la seguridad y conectividad del cabotaje, agilizar trámites aduanales, modernizar la flota y acelerar la logística digital mediante automatización de terminales y tecnologías como el Internet de las Cosas, que permitan monitorear cargas en tiempo real.

En el frente externo, advirtió de “alta incertidumbre comercial” por reglas de origen y cuotas arancelarias.

El presidente de Cameintram sostuvo que superar los desafíos de la revisión del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista en julio próximo, y concretar la modernización con la Unión Europea serán clave para mejorar el posicionamiento del país.

También planteó que México puede ser un centro de combustibles marinos de “cero emisiones” aprovechando la transición hacia biocombustibles y electrocombustibles, como el hidrógeno verde.

Y, agregó, para evitar “restricciones operativas y altos costos regulatorios” ante acuerdos globales de la Organización Marítima Internacional en materia de descarbonización, cuya arquitectura regulatoria se viene definiendo en los últimos años.