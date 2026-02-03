Panama Crossroads reunió a 15,000 personas durante tres días de festival

La organización del festival Panama Crossroads – el cual se llevó a cabo el 29, 30 y 31 de enero pasados – confirmó este martes 3 de febrero que 15,000 personas asistieron durante los tres días de un evento que unió música, arte, gastronomía y reflexión en la Calzada de Amador.

De acuerdo a los organizadores, el dato reafirma la posición del festival como uno de los eventos culturales más importantes, consolidando su posición como epicentro cultural del país, en el que se tuvo en cinco escenarios musicales a más de 60 artistas nacionales e internacionales, como el cantante Némula, las bandas Señor Loop y Entre Nos, así como el artista puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como ‘Residente’ y la agrupación cubana de rap ‘Orishas’.

Así mismo, la música electrónica tuvo una presencia predominante en el Panama Crossroads con el escenario Cacao Amor Stage en la que se presentaron artistas como The Ritual, Anané y Louie Vega, Awen, Mano Le Tough, Malive y muchos otros más ofrecieron en dicho escenario. El cierre del festival se dio a cargo del dúo KEENE, integrado por los hermanos Lloyd y Kevin Keene.

La música electrónica también se hizo sentir en el escenario underground del festival con sesiones de discjockeys locales e internacionales como Carlos Barbero y George Olmos, entre otros artistas que amenizaron la escena.

Panama Crossroads además supuso un cónclave en el que se juntaron las diversas expresiones gastronómicas del país de la mano de chefs reconocidos como Andrea Pinzón, Cuquita Arias de Calvo, Alex Rodríguez, Armando Bramwell, Joseph Archbold, Fulvio Miranda y Andrés Morataya.

Cada uno de ellos formó parte de una exhibición culinaria que buscó brindar al público los sabores más característicos de la identidad panameña como la cocina nativa/amerindia, la española/europea, la afrocaribeña, la norteamericana, la china y la conocida como Nueva Cocina Panameña.

El festival tampoco escatimó en su programa educativo, el cual estuvo activo durante los tres días del festival gracias al apoyo del Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Universidad del Istmo.

Entre las 34 figuras destacadas que estuvieron presentes para brindar estas conferencias estuvieron la directora general del Festival Internacional de Música de Bilbao (España) Isabel Villanueva, quien lideró conversaciones sobre mercados internacionales y profesionalización de la música; autoridades nacionales como la administradora general de la Autoridad de Turismo Gloria De León, el alcalde del distrito capital Mayer Mizrachi, la representante de San Francisco Serena Vamvas, el director nacional de Economía Creativa de MiCultura Miky Fábrega, y el productor musical Billy Herron, con su clase magistral sobre carreras musicales.

También participaron de los conversatorios los organizadores de eventos importantes a nivel cultural y artístico como el Festival Internacional de Cine de Panamá y el Panama Fashion Week. La Fundación Danilo Pérez además estuvo presente.