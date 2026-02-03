Fuertes vientos provocan más de 50 incidentes en todo el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó un total de 56 incidentes a nivel nacional durante las últimas 24 horas, la mayoría relacionados con fuertes vientos que han impactado varias regiones del país.

De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), se atendieron 30 casos de desprendimiento de techos, principalmente en la provincia de Colón, donde se concentraron 25 de estos eventos.

Los otros casos se registraron en Panamá (2), Chiriquí (1), la comarca Ngäbe Buglé (1) y Herrera (1).

Además, el personal de respuesta atendió 21 situaciones vinculadas a la caída de árboles sobre vías públicas, viviendas, tendidos eléctricos y otras estructuras. De estos incidentes, nueve se reportaron en Panamá, tres en Chiriquí, tres en Panamá Oeste, dos en Coclé, dos en Veraguas y uno en la provincia de Los Santos.

El Sinaproc también informó sobre la inspección de dos terrenos considerados de riesgo en Colón, el colapso de una estructura en la ciudad de Panamá, la inundación de una vivienda en Veraguas y la evaluación de un árbol en riesgo en Herrera.

Las autoridades mantienen un aviso de vigilancia y prevención por fuertes vientos en el Caribe panameño hasta el 4 de febrero. Esta condición está asociada a un sistema frontal frío sobre la cuenca del Caribe, que ha intensificado los vientos alisios de componente norte, generando mar picado y oleajes significativos.

Ante este escenario, el Sinaproc reiteró una serie de recomendaciones a la población, entre ellas evitar actividades acuáticas y el ingreso al mar cuando el oleaje sea elevado, asegurar techos, láminas y objetos sueltos, y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras inestables.

La entidad exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a las líneas 911 o 520-4426.