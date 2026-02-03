Panamá se prepara para el Año Nuevo Chino 2026 con el Festival de la Primavera

El <b>Festival de la Primavera</b>, también conocido como <b>Año Nuevo Chino</b>, es la celebración más importante del calendario tradicional chino. Marca el inicio de<i><b> un nuevo ciclo lunar y simboliza renovación, prosperidad y buenos augurios</b></i>.En 2026 se celebra el <b>Año del Caballo de Fuego</b>, asociado con la energía, la fuerza, el dinamismo y el progreso. A nivel mundial, esta festividad es celebrada por comunidades chinas y países de Asia oriental, así como por diásporas en América y Europa, con actividades culturales, rituales espirituales, danzas tradicionales y encuentros familiares.En Panamá, el Año Nuevo Chino tiene un valor histórico y cultural especial, debido a <b>la presencia de la comunidad china desde 1854</b>. Tradicionalmente, el inicio simbólico del nuevo año se da en el Barrio Chino, con rituales religiosos, fuegos artificiales, danzas del león y del dragón y la visita a los templos.