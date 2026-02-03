  1. Inicio
Panamá se prepara para el Año Nuevo Chino 2026 con el Festival de la Primavera

El Festival de la Primavera – Año Nuevo Chino 2026 se realizará del viernes 20 al domingo 22 de febrero, de 3:00 p.m. a 9:30 p.m., en el Parque Omar, con actividades culturales gratuitas para todo público.
Erick Marciscano | La Estrella de panamá
Por
Mileika Lasso
  • 03/02/2026 17:56
La festividad del Caballo de Fuego incluirá danzas, música, gastronomía y rituales tradicionales en la ciudad de Panamá

La ciudad de Panamá se prepara para celebrar el Festival de la Primavera – Año Nuevo Chino 2026, una de las festividades culturales más emblemáticas del país, que este año conmemora el Año del Caballo de Fuego con una agenda gratuita y abierta a todo público.

El evento, organizado por la Sociedad de Beneficencia FaYen Panamá y la Sociedad de Jóvenes Huadú Panamá, se realizará del 20 al 22 de febrero de 2026 en el Parque Omar en horario de 3:00 p.m. a 9:30 p.m., y espera reunir a cerca de 100,000 asistentes, según proyecciones basadas en la edición anterior.

Durante los tres días, los visitantes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, espectáculos culturales, una feria cultural, gastronomía internacional y un mercadito artesanal. La programación incluye la tradicional Danza del León y la Danza del Dragón, símbolos de prosperidad y buena fortuna, así como la participación de artistas nacionales e internacionales .

Entre los atractivos históricos destaca la exhibición del primer carro bomba donado por la comunidad china en 1887, conocido como La Bomba China, además de presentaciones musicales a cargo de la banda del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

De manera paralela, el lunes 17 de febrero de 2026 se realizará la tradicional bienvenida del Año Nuevo Chino en el Templo Sociedad Religiosa y de Beneficencia Yan Wo, en el Barrio Chino, considerada el inicio espiritual del nuevo ciclo en Panamá. Este ritual incluye la encendida del primer incienso, fuegos artificiales y el primer toque de tambores y gongs, actos que simbolizan purificación, protección y renovación .

Los organizadores informaron que la agenda completa de actividades será divulgada próximamente a través de las redes sociales oficiales del festival.

¿De qué trata la festividad?

El Festival de la Primavera, también conocido como Año Nuevo Chino, es la celebración más importante del calendario tradicional chino. Marca el inicio de un nuevo ciclo lunar y simboliza renovación, prosperidad y buenos augurios.

En 2026 se celebra el Año del Caballo de Fuego, asociado con la energía, la fuerza, el dinamismo y el progreso. A nivel mundial, esta festividad es celebrada por comunidades chinas y países de Asia oriental, así como por diásporas en América y Europa, con actividades culturales, rituales espirituales, danzas tradicionales y encuentros familiares.

En Panamá, el Año Nuevo Chino tiene un valor histórico y cultural especial, debido a la presencia de la comunidad china desde 1854. Tradicionalmente, el inicio simbólico del nuevo año se da en el Barrio Chino, con rituales religiosos, fuegos artificiales, danzas del león y del dragón y la visita a los templos.

