Año Nuevo Chino: qué significa el Año del Caballo y cómo lo celebrará Panamá

Según el calendario lunar, el mundo entrará en el Año del Caballo de Fuego este 17 de febrero, un ciclo que en la astrología china simboliza velocidad, ambición y renovación.

La celebración dura 15 días y termina con el Festival de los Faroles en luna llena.

Y en Panamá, la comunidad china ya prepara una celebración que promete convertir la tradición milenaria en un espectáculo urbano lleno de color.

El Caballo es uno de los signos más dinámicos del zodiaco oriental. Representa libertad, movimiento y liderazgo. Quienes nacieron en 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026 pertenecen a este signo, asociado con personalidades inquietas, creativas y decididas.

En la cultura china se cree que los años regidos por el Caballo traen cambios rápidos, oportunidades económicas y una energía colectiva que impulsa a actuar sin miedo.

Más que un simple cambio de calendario, el Año del Caballo es visto como un período de reinicio.

La tradición indica que favorece los proyectos nuevos, los viajes, el emprendimiento y las decisiones audaces. Es un año que premia a quienes se mueven, literal y simbólicamente.

¿Qué hará Panamá para el Año Nuevo Chino 2026?

Panamá celebrará esta nueva etapa con el Desfile y Feria de Año Nuevo Chino 2026, que se realizará el domingo 22 de febrero en el Barrio Chino, El Dorado.