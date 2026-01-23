Febrero 2026 cambia el destino amoroso de estos 3 signos del zodiaco

Febrero es conocido como el mes del amor, y no es casualidad: se celebra el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, este 2026 llega con una energía muy especial, marcada por tránsitos planetarios poco frecuentes que, cuando ocurren, mueven el destino sentimental de algunos signos del zodiaco.

Desde la astrología se observa un clima especialmente propicio para que el amor aparezca de manera inesperada: en ese curso nuevo al que te inscribiste, en una amistad que ya conocías o incluso en alguien que está por llegar a tu vida sin previo aviso.

Pero atención, porque este mes también trae un mensaje claro: es momento de decir adiós. Adiós a esa historia que sigues arrastrando, a ese “casi algo” que nunca termina de concretarse o a esa relación tóxica que se repite como un círculo que no logras romper.Los astros indican que febrero es el momento ideal para cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades en el amor.

Esta poderosa energía viene directamente de Venus, el planeta del amor, que estará activado junto a una Luna especialmente intensa en signos de agua y aire, potenciando emociones, encuentros y decisiones sentimentales clave.

Aunque el clima astral favorece a todo el zodiaco, hay tres signos que se convertirán en verdaderos imanes del amor, con una energía que les permitirá conectar y hacer “match” con facilidad.

Libra

Regido por Venus, Libra deja atrás una racha marcada por amores tóxicos, relaciones prohibidas y vínculos donde no recibió el valor que merecía. Todo eso comienza a quedar en el pasado, y febrero será un punto de inflexión, con nuevas oportunidades que llegan con mejor energía y mayor equilibrio emocional.

Tauro

Aunque es un signo de tierra, Tauro se verá profundamente beneficiado por Venus. A los taurinos les gustan las relaciones estables, auténticas y sin intentos de cambio forzado. Este mes será clave para cerrar un capítulo amoroso que venían sosteniendo por costumbre o miedo a la soledad, ya que lo que viene promete ser mucho mejor.

Piscis

El pececito pisa tierra firme como nunca antes. Menos fantasía y más realidad: Piscis quiere algo verdadero. Venus potenciará su intuición y sensibilidad, permitiéndole conectar desde un lugar más profundo y honesto. Febrero marca para Piscis el inicio de una relación emocionalmente significativa.