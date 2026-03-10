Senniaf, sin indicadores de cumplimiento ni datos de niños fugados de los albergues

La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) carece de indicadores de cumplimiento del desempeño del año pasado y tampoco cuenta con datos concretos de los menores fugados de los albergues que administra.

Esto quedó en evidencia durante la comparecencia de la entidad en la Asamblea Nacional, ante los cuestionamientos de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en la que se presentó la directora encargada Andrea Vega.

La funcionaria es la tercera en la actual administración, luego de los escándalos de supuestos abusos sexuales y físicos que investiga el Ministerio Público cuando estuvo al mando Ana Melinda Fábrega Guardia.

“No tenemos esa información”, contestó Vega, quien resaltó que solo tenía 10 días en el puesto pero contaba con su equipo de respaldo de la Secretaría para responder las preguntas. En este caso del diputado Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino, quien cuestionó sobre los indicadores.

A su turno, la presidenta de la comisión, Alexandra Brenes, de Vamos, preguntó si se habían tomado medidas para evitar la fuga de la infancia vulnerable toda vez que pudo conocer de niñas de un albergue que se escaparon hace dos semanas, pero tampoco hubo una respuesta concreta.

Por su parte, la Senniaf alegó que no contaban con el presupuesto pertinente para atender las necesidades de medicamentos y los diversos cuidados especializados de los infantes.

Los funcionarios de la entidad argumentaron que requirieron $17 millones de presupuesto para este año, y el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas les otorgó $8 millones.

El interrogatorio se lleva a cabo en el Salón Azul del Palacio Justo Arosemena y obedece a la presentación de la memoria institucional de la Senniaf, que tiene a su cargo el cuidado de 713 menores en los 48 diversos centros de cuidado.

La institución ha estado bajo el escrutinio público, luego de que Brenes denunciara el mes pasado ante la Procuraduría General de la Nación de supuestos abusos y tratos negligentes en el Centro de Atención Integral de Tocumen.