Panamá y 40 países condenan al Talibán por legalizar la discriminación contra mujeres en Afganistán

En el marco del <b>Día Internacional de la Mujer</b>, Panamá se unió a más de cuarenta países y a la <b>Unión Europea</b> para condenar la represión sistemática ejercida por el <b>Talibán contra las mujeres y niñas en Afganistán</b>, una situación que, según el pronunciamiento conjunto, ha alcanzado un nivel 'cada vez más crítico'.El comunicado fue suscrito por Estados de Europa, América, Asia y Oceanía —entre ellos <b>Colombia, Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Japón, Australia y Nueva Zelanda</b>— como parte de los compromisos internacionales sobre <b>Mujeres, Paz y Seguridad</b>.Los gobiernos firmantes expresaron su solidaridad con las afganas y denunciaron que las autoridades talibanes continúan imponiendo restricciones que eliminan progresivamente a las mujeres de la vida pública.