Nuevo código penal en Afganistán autoriza ‘castigos correctivos’ contra mujeres

El régimen de Talibán anunció la entrada en vigor de un nuevo código penal que elimina el delito de violencia intrafamiliar y autoriza el denominado “castigo correctivo” dentro del hogar, siempre que no deje marcas visibles en el cuerpo de la víctima.

La normativa, compuesta por 119 artículos y publicada el 7 de enero de 2026, establece que las agresiones físicas en el ámbito doméstico no serán perseguidas por el Estado si el agresor invoca una justificación moral o religiosa. Esta disposición ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre un grave retroceso en la protección legal de las mujeres afganas.

Uno de los puntos más controvertidos del nuevo código es la desaparición formal del delito de violencia intrafamiliar. Bajo este marco legal, millones de mujeres quedarían sin herramientas jurídicas para denunciar abusos, lo que incrementa su vulnerabilidad en un contexto ya marcado por fuertes restricciones sociales y legales.

El código también ha sido cuestionado por establecer penas que, en determinados casos, resultan más severas para el maltrato animal que para episodios graves de violencia doméstica.

La comunidad internacional ha expresado preocupación por el impacto de estas disposiciones en la vida de mujeres y minorías, en un país donde el acceso a la justicia ya enfrenta múltiples limitaciones.