  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Qué es el Cepanim y el Cepadem: quiénes reciben cada pago

Jubilados y pensionados recibirán Cepanim desde junio 2026; Cepadem ya disponible.
Jubilados y pensionados recibirán Cepanim desde junio 2026; Cepadem ya disponible. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/02/2026 14:25
Jubilados y pensionados aún pueden cobrar Cepadem; el Cepanim empezará a pagarse en junio 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que mantiene habilitado un listado de beneficiarios del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) que aún no han retirado sus cheques. La entidad aclaró que dicho listado corresponde únicamente a quienes todavía no han recibido el pago, el cual ya fue reembolsado anteriormente, pero quedó pendiente debido a que los beneficiarios o sus herederos no realizaron el retiro.

¿Qué es el Cepadem y quienes lo reciben?

El Cepadem corresponde a las partidas del Décimo Tercer Mes retenidas entre los años 1972 y 1983. Está dirigido a jubilados, pensionados, herederos y familiares de beneficiarios, según detallaron las autoridades. Este beneficio corresponde a pagos previamente reembolsados, pero que quedaron pendientes por no haberse retirado los cheques. Solo podrán cobrar quienes figuren confirmados en el listado oficial publicado por el MEF.

La entrega de los cheques del Cepadem inició en 2017. Los certificados correspondientes al período 1972-1974 se redimieron en octubre de 2019; los del período 1975-1977 se pagaron en 2020; los de 1978-1980 en 2021; y el último grupo, que abarca de 1981 a 1983, fue cancelado por el Gobierno Nacional en 2022.

¿Qué es el Cepanim y quiénes lo reciben?

El Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) corresponde al pago de los intereses pendientes por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes a trabajadores del sector público y privado entre 1972 y 1983. Este beneficio se entregará a jubilados, pensionados y herederos a partir de junio.

La Contraloría General de la república emitirá los Cepanim, documentos nominativos transferibles mediante endoso, sin impuestos ni embargos, y el Banco Nacional de Panamá realizará los pagos en balboas. El MEF definirá su vencimiento final. Con esto, el Gobierno busca saldar una obligación pendiente por décadas y cerrar un reclamo histórico del décimo tercer mes.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo