Qué es el Cepanim y el Cepadem: quiénes reciben cada pago

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que mantiene habilitado un listado de beneficiarios del <b><a href="/tag/-/meta/cepadem">Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem)</a></b> que aún no han retirado sus cheques. La entidad aclaró que dicho listado corresponde únicamente a quienes <b>todavía no han recibido el pago</b>, el cual ya fue reembolsado anteriormente, pero quedó pendiente debido a que los beneficiarios o sus herederos no realizaron el retiro.