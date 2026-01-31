Pago del Cepanim a jubilados y pensionados: cómo y cuándo se cobrará según la Ley 506

De acuerdo con el artículo 6 de esta normativa,<b> en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido, el derecho al cobro será transferido a sus herederos sin necesidad de iniciar un juicio de sucesión, lo que simplifica el proceso legal para las familias.</b>La ley determina un orden de prioridad para recibir el pago. En primer lugar, <b>el derecho corresponde al cónyuge sobreviviente que no esté separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al conviviente, siempre que se trate de una unión de hecho debidamente comprobada.</b><b>En ausencia de cónyuge o conviviente, el beneficio será otorgado al hijo que demuestre haber estado a cargo del beneficiario. Si no existiera un hijo encargado, el pago será distribuido en partes iguales entre todos los hijos sobrevivientes.</b>El trámite para hacer efectivo el pago será gestionado por el ente pagador correspondiente, conforme a lo establecido en la ley.