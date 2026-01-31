Ministra de Educación viaja a Israel y Catar en misión oficial

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, en atención a una agenda bilateral en los estados de Israel y Catar, la ministra Lucy Molinar realizará una misión oficial del 31 de enero al 9 de febrero de 2026.

Durante este período, se designó a Roberto Sevillano como ministro encargado, mientras que el secretario general, Luis Herrera, asumirá funciones como viceministro Administrativo encargado.

De acuerdo con la entidad, durante las fechas señaladas la ministra Molinar participará en una conferencia internacional sobre inteligencia artificial y formará parte de la delegación nacional que, junto al canciller de la República, desarrollará una visita de trabajo orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y a promover la cooperación política, educativa, económica y tecnológica con regiones de alto dinamismo global.

El Meduca destacó que esta misión busca impulsar el intercambio de conocimientos y experiencias en áreas estratégicas para el desarrollo del país.