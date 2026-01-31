Ministra de Educación viaja a Israel y Catar en misión oficial

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> informó que, en atención a una agenda bilateral en los e<b>stados de Israel</b> y <b>Catar</b>, la ministra <b>Lucy Molinar</b> realizará una <b>misión oficial</b> del <b>31 de enero al 9 de febrero de 2026</b>.Durante este período, se designó a <b>Roberto Sevillano</b> como <b>ministro encargado</b>, mientras que el <b>secretario general, Luis Herrera</b>, asumirá funciones como <b>viceministro Administrativo encargado</b>.De acuerdo con la entidad, durante las fechas señaladas la ministra Molinar participará en una <b>conferencia internacional sobre inteligencia artificial</b> y formará parte de la <b>delegación nacional</b> que, junto al <b>canciller de la República</b>, desarrollará una <b>visita de trabajo</b> orientada a <b>fortalecer las relaciones bilaterales</b> y a <b>promover la cooperación política, educativa, económica y tecnológica</b> con regiones de alto dinamismo global.El Meduca destacó que esta misión busca impulsar el intercambio de conocimientos y experiencias en áreas estratégicas para el desarrollo del país.