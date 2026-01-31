Hijo de César Caicedo defiende su inocencia y denuncia presiones en el Partido Popular

César Caicedo Jr., hijo de César Caicedo, detenido recientemente en el marco de la operación Nodriza, rompió el silencio y expresó públicamente su confianza en la inocencia de su padre, a quien dijo se le ha sometido a un juicio mediático antes de que se determine su responsabilidad legal.

La operación Nodriza permitió la captura de varias personas señaladas de estar presuntamente vinculadas a una red de narcotráfico y lavado de dinero.

No obstante, Caicedo Jr. insistió en que la imputación de cargos no equivale a una condena.

“Quiero mucho a mi papá, lo admiro y creo en su inocencia. Lo único que pido es que se le garanticen todos sus derechos, el debido proceso y la presunción de inocencia”, manifestó.

Reconoció que los cargos que se le imputan a su padre son graves, pero subrayó que eso no implica culpabilidad. “Porque a una persona se le imputen cargos no quiere decir que ya sea culpable o inocente. Para eso están las autoridades, que deben hacer su trabajo, y nosotros haremos lo propio con nuestro equipo legal”, sostuvo.

Caicedo Jr. también hizo un llamado a que el sistema judicial actúe con objetividad y sin dejarse influenciar por la presión mediática que ha rodeado el caso.

“Lo único que pido es que, en medio del movimiento mediático que ha tenido este proceso, la justicia panameña no se deje influenciar y juzgue en base a lo que hay en la carpeta investigativa. La justicia debe ser objetiva, no importa de qué caso se trate”, recalcó.

Asimismo, destacó que la detención de su padre ocurrió en plena contienda de las elecciones internas del Partido Popular, lo que —según dijo— tuvo un fuerte impacto tanto emocional como político.

“De hecho, recibí muchas presiones para que desistiera de mis aspiraciones en las elecciones internas del Partido Popular, pero eso no podía ser. Yo creo en la presunción de inocencia de mi padre y no iba a renunciar ni dejarme presionar para hacerlo si ni siquiera se ha determinado si es culpable o inocente”, enfatizó.

Caicedo Jr. afirmó que Panamá es un Estado de derecho y no de opinión. “Si el día de mañana todo sale bien y mi papá queda libre, yo tendría que esperar hasta el año 2030 para volver a postularme, y eso no es justo”, concluyó.