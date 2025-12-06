Mulino cuestiona medida de depósito domiciliario concedida en caso operación Nodriza

El presidente José Raúl Mulino expresó su total desacuerdo con la decisión judicial que concedió depósito domiciliario a César Caicedo, imputado en la Operación Nodriza.

El mandatario cuestionó la medida durante la inauguración del nuevo centro de salud de Guararé, donde pidió a los demás órganos del Estado sumarse con mayor firmeza a la lucha contra el crimen organizado.

“Me gustaría que los otros poderes del Estado también nos acompañen o mejoren las leyes y penas más duras para los que tanto daño le hicieron y hacen a este país. El esfuerzo que hacemos por limpiar el país no se compagina con decisiones de jueces, como la de ayer, que ponen al jefe de una pandilla en su casa después de ser uno de los traficantes de droga más grandes que tiene la República de Panamá. Eso no es justicia”, manifestó el presidente.

Mulino señaló que el Gobierno se mantiene haciendo su parte y confía en que la Asamblea será fundamental, con hechos concretos, en la transformación nacional. Agregó que espera que las autoridades de justicia no solo actúen con independencia y compromiso, sino que lo hagan “de verdad”.

El mandatario también solicitó a las autoridades competentes que dejen de ser “condescendientes con los delincuentes” y que se sumen, con decisiones firmes y legislaciones robustas, al esfuerzo de su administración para combatir la criminalidad y la corrupción.