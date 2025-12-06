  1. Inicio
Mulino cuestiona medida de depósito domiciliario concedida en caso operación Nodriza

Por
Emiliana Tuñón
  • 06/12/2025 10:31
El presidente pidió mayor rigor en la lucha contra el narcotráfico en el país.

El presidente José Raúl Mulino expresó su total desacuerdo con la decisión judicial que concedió depósito domiciliario a César Caicedo, imputado en la Operación Nodriza.

El mandatario cuestionó la medida durante la inauguración del nuevo centro de salud de Guararé, donde pidió a los demás órganos del Estado sumarse con mayor firmeza a la lucha contra el crimen organizado.

“Me gustaría que los otros poderes del Estado también nos acompañen o mejoren las leyes y penas más duras para los que tanto daño le hicieron y hacen a este país. El esfuerzo que hacemos por limpiar el país no se compagina con decisiones de jueces, como la de ayer, que ponen al jefe de una pandilla en su casa después de ser uno de los traficantes de droga más grandes que tiene la República de Panamá. Eso no es justicia”, manifestó el presidente.

Mulino señaló que el Gobierno se mantiene haciendo su parte y confía en que la Asamblea será fundamental, con hechos concretos, en la transformación nacional. Agregó que espera que las autoridades de justicia no solo actúen con independencia y compromiso, sino que lo hagan “de verdad”.

El mandatario también solicitó a las autoridades competentes que dejen de ser “condescendientes con los delincuentes” y que se sumen, con decisiones firmes y legislaciones robustas, al esfuerzo de su administración para combatir la criminalidad y la corrupción.

Jueza concede arresto domiciliario a César Caicedo tras audiencia por la Operación Nodriza

La decisión cuestionada corresponde a la jueza de garantías Josefa Monfante, quien otorgó arresto domiciliario a César Caicedo, padre de Dayra Caicedo, por su presunta vinculación con una red de narcotráfico.

Caicedo y otros siete hombres fueron presentados ante la jueza tras ser aprehendidos durante la operación Nodriza, realizada el miércoles 3 de diciembre en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La jueza Monfante también impuso obligaciones de notificación ante la fiscalía para seis de los implicados y una prohibición de salida del país para otro de ellos.

Tras la audiencia, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas anunció una apelación y está a la espera de que el Tribunal Superior de Apelaciones programe la nueva audiencia.

