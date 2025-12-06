Cobros mayores al precio exhibido en escáneres: la anomalía más frecuente según Acodeco

Hasta noviembre de 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) confirmó que la anomalía más sobresaliente en las revisiones de escáneres realizadas desde enero son los subcargos, es decir, cuando al consumidor se le cobra un precio mayor al que aparece exhibido en el anaquel o en el envase.

El hallazgo forma parte de las 299 verificaciones efectuadas en comercios de todo el país, donde se detectaron 125 establecimientos que incumplieron con lo dispuesto en la Ley 45 de 2007, artículo 36. Solo 174 locales pasaron la revisión sin inconsistencias.

Durante estas inspecciones se registran tres posibles resultados: coincidencia de precios, bajo cargo (a favor del consumidor) y sobrecargo, siendo este último el que más preocupa a la entidad por su impacto directo en el bolsillo de los compradores.

En comparación, en 2024 se realizaron 448 revisiones, de las cuales 223 fueron satisfactorias y 225 mostraron algún tipo de incumplimiento, lo que refleja que la problemática persiste pese a los controles.

Ante estas anomalías, la Acodeco reiteró a los consumidores la importancia de verificar precios visibles, prestar atención al momento del cobro en caja y recordar que, si existen dos precios, el menor debe ser aplicado, según lo establece la ley.

Las denuncias pueden canalizarse vía WhatsApp 6330-3333, la Línea 311 o mediante fotografías del precio exhibido y la factura correspondiente.

Durante diciembre, el Departamento de Metrología de la Acodeco reforzará las verificaciones de escáneres en distintos comercios, con el objetivo de que los precios anunciados coincidan plenamente con los registrados en caja.