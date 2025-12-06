Cobros mayores al precio exhibido en escáneres: la anomalía más frecuente según Acodeco

Hasta noviembre de 2025, la <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> confirmó que la anomalía más sobresaliente en las revisiones de escáneres realizadas desde enero son los subcargos, es decir, cuando al consumidor se le <b>cobra un precio mayor al que aparece exhibido</b> en el anaquel o en el envase.El hallazgo forma parte de las <b>299 verificaciones</b> efectuadas en comercios de todo el país, donde se detectaron <b>125 establecimientos</b> que incumplieron con lo dispuesto en la <b>Ley 45 de 2007</b>, artículo 36. <b>Solo 174 locales pasaron la revisión sin inconsistencias</b>.Durante estas inspecciones se registran tres posibles resultados: <b>coincidencia de precios</b>, bajo cargo (a favor del consumidor) y <b>sobrecargo</b>, siendo este último el que más preocupa a la entidad por su impacto directo en el bolsillo de los compradores.En comparación, en 2024 se realizaron <b>448 revisiones</b>, de las cuales <b>223 fueron satisfactorias</b> y <b>225 mostraron algún tipo de incumplimiento</b>, lo que refleja que la problemática persiste pese a los controles.Ante estas anomalías, la Acodeco reiteró a los consumidores la importancia de verificar precios visibles, prestar atención al momento del cobro en caja y recordar que, si existen dos precios, el menor debe ser aplicado, según lo establece la ley. Las denuncias pueden canalizarse vía <b>WhatsApp 6330-3333</b>, la Línea 311 o mediante fotografías del precio exhibido y la factura correspondiente.Durante diciembre, el <b>Departamento de Metrología de la Acodeco </b>reforzará las verificaciones de escáneres en distintos comercios, con el objetivo de que los precios anunciados coincidan plenamente con los registrados en caja.