Productos de imitación | 103 sanciones a comercios por no identificar mercancías

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó la imposición de 103 multas en primera instancia, por un total de 24 mil 975 dólares, a diferentes agentes económicos que incumplieron con la Ley No. 113 de 2019, relacionada con los productos sucedáneos o de imitación.

Esa norma establece que esos productos deben contar con un letrero obligatorio que indique si se trata de un producto sucedáneo o de imitación.

Además, debe tener su nombre en idioma español y su país de origen, para que los consumidores puedan distinguirlos de los productos originales.

Por ello, se exige especificar si los productos son nacionales o importados, recordó la Acodeco en un comunicado divulgado este domingo 17 de agosto.

Acodeco aclaró que no se considera “letrero” a la etiqueta colocada en el anaquel, donde habitualmente se incluyen precios, nombre del producto o códigos de barra.

En 2025, en seis provincias, se realizaron 171 verificaciones de productos sucedáneos o de imitación. De ellos, solo 25 productos cumplieron con lo establecido por la Ley No. 113, mientras que 141 presentaron incumplimientos.

Los consumidores pueden reportar denuncias sobre productos que no cumplan con los letreros a través del asistente virtual Sindi, WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como por las cuentas oficiales de AcodecoPma en Facebook, X y su página web.

Acodeco recordó que las denuncias son anónimas, pero deben incluir descripción de las faltas, nombre y ubicación exacta del establecimiento comercial.