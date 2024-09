¿Es realmente leche lo que consume?

Y aunque una leche de vaca o de fórmula cumpla con los parámetros para su consumo, las mismas no reemplazan la leche materna. Una de las premisas de la lactancia a nivel mundial, aseguró Berguido, es que “nada reemplaza la leche materna, la cual debería ser exclusiva hasta los 6 meses, a partir de eso debe complementar la alimentación”.

“La población puede asumir que la bebida láctea es segura y apta para consumir. Pero existen márgenes para saber que las bebidas lácteas están altas en azúcar; ellas no deberían tener más de 10 gramos de azúcar, si tiene más de eso, se considera que tiene demasiada azúcar”, informó la especialista.

Cualquier consumidor podría sentirse intimidado al pasar por el pasillo de las leches y productos lácteos. Son cada vez más los productos que allí se ofrecen, pero no todos son iguales. Solo la leche se subdivide en varias cactegorías: entera, semi descremada, descremada o deslactosada. Adicional a estas alternativas se encuentran las bebidas lácteas, con ingredientes agregados, incluyendo azúcar y otros productos sucedáneos de origen vegetal como la llamada leche de soya y almendra, productos consumidos por personas que tienen problemas de tolerancia con la lactosa o sencillamente evitan el producto animal.

Tarea pendiente

El presidente de Uncurepa, Pedro Acosta señaló que, aunque se ha gestionado la docencia sobre la leche y las bebidas lácteas en Panamá, la población tiene que seguir informándose aún más en esta materia. “Hace falta que se impulse la educación al consumidor sobre este tema. La tecnología de alimentos ha avanzado mucho. El café no es 100% café, tienes ciertas mezclas. Los aceites tienen aceites de diferentes clases; todo es así. Por ejemplo, los famosos productos sucedáneos, tienen una cantidad mínima de suero de leche y otros componentes”, dijo a este medio.

Inclusive, argumentó Acosta, en los supermercados del país se puede observar que en el espacio donde están las leches están las bebidas sucedáneas. Los supermercados no deben colocar las leches junto y sí lo están, debe existir un letrero que diga “productos sucedáneos”. Se necesita que se dé mayor información y esto lo deben dar las empresas y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), puntualizó.

Para Pedro Acosta, el etiquetado frontal no es la solución total para esta problemática, ya que esto sería “apenas un componente”. Es decir, “Panamá no tiene un etiquetado o una ley que regule el etiquetado de alimentos preenvasados. El etiquetado frontal es un complemento de ley que aborde el etiquetado. El etiquetado frontal de una política de la Organización Mundial de la Salud. Pero no está totalmente centrado en lo que Panamá necesita. Lo que necesita es una ley de etiquetado completa”.