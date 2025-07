Mulino defiende reunión con diputados de Vamos y alinea agenda con RM

Aclaraciones y demora

Tras la polémica, la también diputada de Vamos, Alexandra Brenes, exigió al presidente Mulino y a sus ministros salir a dar los nombres de los diputados del grupo que, según el mandatario, se han reunieron con él y su Gabinete.

Las palabras de la funcionaria se pronuncian luego de que medios locales informaran que ella se había reunido con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para abordar “temas importantes”.

Brenes negó a La Estrella de Panamá que esta reunión haya ocurrido y pidió al Ejecutivo ser más detallado con sus declaraciones.

La Asamblea se encuentra en el proceso de conformación de las comisiones legislativas, luego de que distintos diputados -incluyendo miembros de Vamos- salieran a señalar al gobierno de “intromisión” y “matraqueo” en la escogencia de la junta directiva del Legislativo, que finalmente eligió al panameñista Jorge Herrera como presidente.

Desde entonces avanzan los días y no se definen las comisiones, algunos diputados empiezan a cuestionar la demora y señalan al partido oficialista Realizando Metas (RM) como el responsable de la dilación.

“Les he escuchado decir que no están listos todavía y que necesitan más tiempo. Nosotros sí estamos listos, y ojalá el lunes podamos sacar las nóminas por consenso. Si no, no tengo problema en ir a votación”, afirmó Grace Hernández, diputada de MOCA.

Hernández considera que algunos diputados tienen “terror” a ir a definir las comisiones en el pleno de la Asamblea, aunque se mostró favorable a que se resuelva el asunto por la vía del consenso.

Sobre el papel de MOCA en las comisiones, la diputada comentó que aspiran a presidir dos: la de Comercio, con Ernesto Cedeño, y la de Relaciones Exteriores, con José Pérez Barboni.