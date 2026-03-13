Mulino afirma que encontró las finanzas públicas y las calles del país en condiciones deplorables

El presidente José Raúl Mulino afirmó este viernes 13 de marzo que su administración encontró las finanzas públicas y gran parte de la infraestructura vial del país en condiciones “deplorables”.

Mulino ofreció sus declaraciones durante un acto realizado en la Casa Cultural de El Copecito, en El Espino, distrito de San Carlos, donde se anunció el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en Chame.

En su intervención, el mandatario aseguró que muchas carreteras del país presentaban deterioro severo cuando asumió la administración. “Encontramos la mayoría de las vías y calles en condiciones deplorables, huecos, huecos y más huecos que afectan el tránsito, encarecen la producción y golpean el turismo”, expresó.

Mulino señaló que el mal estado de las carreteras incluso ha impactado el flujo de visitantes hacia destinos turísticos, como El Valle de Antón, uno de los principales atractivos de la región. Según dijo, algunos operadores turísticos y visitantes dejaron de acudir al área por el deterioro de la vía.

“Me ha tocado escuchar personas que simplemente dejaron de ir o de llevar turistas al valle por el mal estado de la vía. Me incluyo en esa lista. Cada persona que decide no venir es un visitante menos para la economía local”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo también criticó el manejo de los recursos públicos en administraciones anteriores y aseguró que el alto nivel de endeudamiento registrado entre 2019 y 2025 pudo haberse destinado a mejorar la red vial del país.

“Con la deuda contraída entre 2019 y 2025 se pudieron haber realizado alrededor de 1,800 rehabilitaciones de vías como esta”, sostuvo.

Mulino indicó que el proyecto anunciado busca mejorar la conectividad de la región, facilitar el transporte de productos agrícolas y fortalecer la actividad económica local, incluyendo a artesanos y pequeños comerciantes que venden sus productos a lo largo de la carretera.

Además, adelantó que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura vial en distintos puntos del país, incluyendo la rehabilitación de tramos de la Carretera Interamericana entre Loma Campana y Santiago de Veraguas, así como la construcción de la variante de Campana para agilizar el tráfico.

El presidente también reiteró que su gobierno avanza en la ejecución de otras obras de gran escala, entre ellas el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el cual espera entregar antes de que finalice su mandato.

En materia de servicios públicos, Mulino anunció que ya se dio la orden de proceder para la rehabilitación de plantas potabilizadoras en Penonomé, Natá, Capellanía y San Carlos, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable en esas regiones.

“Hace falta agua y no voy a tapar el sol con una mano”, reconoció el mandatario, al señalar que muchas de estas obras quedaron durante años solo en anuncios sin ejecución.