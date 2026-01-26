Calles que ahuyentan el turismo: el deterioro vial que golpea a El Valle de Antón

El Valle de Antón, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Panamá, reconocido por su biodiversidad, clima fresco y oferta de turismo ecológico, deportivo y cultural, enfrenta una problemática que se arrastra desde hace años y que hoy se vuelve cada vez más visible: el avanzado deterioro de las carreteras que conectan el distrito con la vía Interamericana.

Lejos de ser un asunto menor, el mal estado de estas vías se ha convertido en un obstáculo directo para el desarrollo económico del poblado, afectando a residentes, comerciantes, transportistas y visitantes, quienes coinciden en que el problema ya no puede seguir postergándose.

Huecos profundos, tramos con asfalto levantado, parches improvisados y zonas con desgaste evidente forman parte del recorrido diario hacia El Valle. Para quienes transitan con frecuencia por estas rutas, el trayecto implica un riesgo constante, tanto para la seguridad vial como para el estado de los vehículos.

Transportistas en alerta permanente

Conductores particulares, taxistas y transportistas aseguran que manejar por la carretera que conduce a El Valle de Antón requiere extrema precaución. Los daños mecánicos se han vuelto recurrentes y costosos, afectando la economía de quienes dependen del transporte como sustento.

“Es lamentable el descuido que le prestan a la comunicación para llegar al Valle, siendo un área de interés turístico y económico del país”, expresó uno de los conductores entrevistados. A su juicio, la falta de mantenimiento no solo perjudica a los residentes, sino que proyecta una mala imagen a nivel nacional. “No prestarle atención a este tema afecta negativamente la imagen del país y el interés de las personas de buscar desarrollo en un pueblo con mucho potencial económico”, sostuvo.

Los testimonios se repiten. Llantas reventadas, amortiguadores dañados, alineaciones constantes y piezas que deben cambiarse antes de tiempo forman parte de la rutina. “En muchas ocasiones he tenido que cambiar llantas por culpa de los huecos. Hace unos meses se me dañó una y fue muy tedioso resolver”, relató otro conductor.

Aunque dentro del poblado varias calles se mantienen en condiciones aceptables, el mayor deterioro se concentra en los tramos que conectan con la vía Interamericana, especialmente en sectores como la ruta hacia El Valle del Sur. “Aquí dentro del Valle las calles están bastante bien. El problema serio está en la ruta hacia el Valle del Sur. Eso está pésimo”, señaló un transportista.

Otro conductor agregó que la falta de mantenimiento preventivo ha acelerado el desgaste de la vía. “Lo poquito que hay se está dañando porque no hay mantenimiento. Antes los gobiernos tenían una cuadrilla de como ocho personas trabajando en esto, pero en los dos o tres últimos gobiernos no se ha visto nada”, afirmó. “Hace como tres gobiernos que no veo que parchen un hueco”.

Riesgos para la seguridad vial

Conductores y residentes advierten que los huecos, la falta de señalización y la iluminación deficiente incrementan el riesgo de accidentes, sobre todo en horas de la noche y durante la temporada lluviosa, cuando el agua oculta baches y reduce la visibilidad.

Motociclistas y peatones figuran entre los más vulnerables, mientras que transportistas señalan daños frecuentes en los vehículos y desvíos improvisados para evitar las zonas más deterioradas. Los usuarios reclaman una intervención preventiva y sostenida por parte de las autoridades, antes de que la situación derive en hechos lamentables o pérdidas humanas.

El turismo, el más golpeado

El impacto del deterioro vial va más allá del transporte. Comerciantes con décadas establecidos en El Valle de Antón aseguran que el flujo de visitantes ha disminuido, afectando directamente sus ingresos. Restaurantes, fondas, hostales y pequeños negocios dependen en gran medida del turismo de fin de semana, que hoy llega con menos frecuencia.

“Al final, quienes pagamos somos los pueblerinos”, lamentó un comerciante con más de 20 años en la zona. “El mantenimiento de los carros sale el doble y la gente se abstiene de venir. Eso se siente en las ventas”.

Otros coinciden en que muchas personas muestran interés en visitar el Valle, pero desisten cuando conocen las condiciones de la carretera. “Puede haber entusiasmo por venir, pero cuando se enteran de cómo está la vía, prefieren no arriesgarse”, explicó otro entrevistado.

Para quienes han apostado su vida al comercio local, la situación genera frustración. “Tengo 24 años de estar aquí y estas son cosas claves para que el turismo fluya. Si no se toman decisiones, nosotros tenemos las manos atadas”, señaló un comerciante.

Más allá de su valor paisajístico y turístico, el área también se ha convertido en un punto activo para la cultura local. En la zona se realizan ferias comunitarias, presentaciones artísticas y actividades tradicionales que buscan rescatar las costumbres del lugar y dinamizar la economía de los residentes. Estas iniciativas, impulsadas por organizaciones locales y apoyadas por instituciones públicas, han permitido que el espacio no solo sea un atractivo para visitantes, sino también un escenario de encuentro y expresión cultural para la comunidad.

Eventos y turismo deportivo en riesgo

Durante la visita de La Estrella de Panamá a El Valle de Antón, coincidió la realización de una carrera deportiva que reunió a unas 500 personas entre atletas, acompañantes y visitantes. El evento evidenció otra dimensión del problema: el impacto del deterioro vial en el turismo deportivo, uno de los segmentos con mayor crecimiento en la región.

Carreras, caminatas ecológicas y competencias de ciclismo atraen a participantes de distintas provincias. Sin embargo, las malas condiciones de las vías dificultan la logística y ponen en riesgo a quienes se movilizan para participar. “Aquí se hacen muchos eventos, pero llegar en estas condiciones no ayuda”, comentó uno de los asistentes.

Un proyecto esperado por años

En junio de 2025, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanzó con el proceso de licitación para la rehabilitación de la carretera Panamericana–El Valle de Antón. El proyecto contempla la rehabilitación de 34.8 kilómetros de vía, incluyendo el ramal desde La Margarita hacia la vía El Copé, con un precio de referencia de B/.15,817,939.11.

Durante el proceso participaron nueve empresas proponentes, cuyas ofertas oscilaron entre los B/.12.4 millones y los B/.16.1 millones. El objetivo del contrato es mejorar la seguridad vial, fortalecer la conectividad regional, facilitar el acceso a servicios básicos y dinamizar el desarrollo social y económico de comunidades de la provincia de Coclé.

Respuesta oficial del MOP

Consultado por La Estrella de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas informó que el proyecto ya fue licitado con la participación de nueve empresas y se encuentra en la etapa previa a la emisión de la orden de proceder, la cual será entregada próximamente.

De acuerdo con la entidad, la obra contempla una longitud total de 34.8 kilómetros, incluyendo el ramal desde La Margarita hacia la vía El Copé. Mientras se culminan los trámites administrativos, la empresa adjudicataria, Transeq, tiene previsto iniciar en los próximos días la movilización de maquinaria al área para el desarrollo de labores preliminares.

“El MOP reconoce las inquietudes de los usuarios por el estado actual de la vía y reafirma su compromiso de iniciar los trabajos a la mayor brevedad posible para mejorar la seguridad vial y las condiciones de esta importante carretera”, señaló la institución.

El plazo de ejecución del proyecto será de 365 días calendario, contados a partir de la emisión de la orden de proceder.

Problemas que se acumulan

A la crisis vial se suma un reclamo histórico de los moradores: el acceso irregular al agua potable. La falta de un suministro estable no solo afecta la vida diaria de los residentes, sino que también limita el crecimiento del sector turístico, uno de los principales motores económicos de El Valle de Antón.

“Son dos problemas que van de la mano: carretera y agua. Sin eso, el turismo se resiente”, expresó un comerciante de la zona.

Frente a este escenario, transportistas, comerciantes y residentes solicitan al Gobierno nacional una respuesta integral que incluya tanto la rehabilitación de la vía existente como la evaluación de una nueva carretera que garantice una conexión segura y sostenible.

“El Valle tiene todo para crecer: naturaleza, clima, gente trabajadora y una agenda cultural activa. Pero sin infraestructura básica en condiciones, atraer visitantes y sostener la economía local se vuelve cada vez más difícil”, coincidieron los consultados.