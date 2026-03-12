Mulino ordena plan para mejorar suministro de agua; Herrera y Los Santos serán prioridad

El Gobierno, junto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), comenzará en los próximos días un plan de acción conjunta para la recuperación de la red de agua potable en el país, comenzando con prioridad en las provincias de Herrera y Los Santos.

El presidente José Raúl Mulino designó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, como coordinador de esta estrategia gubernamental, cuyo objetivo es atender las comunidades que en los últimos días han registrado mayores afectaciones en el suministro de agua potable.

Orillac encabezó este jueves 12 de marzo la segunda reunión de coordinación para definir los últimos detalles del plan, en la que participaron diversas autoridades vinculadas al proyecto.

Entre ellas estuvieron el secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, quien continuará a cargo del seguimiento y cumplimiento de los avances en los proyectos de plantas potabilizadoras; el director encargado del Idaan, Luis Santanach; y el secretario general del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Antonio Tercero González, además de miembros de la junta directiva y personal técnico del Idaan.

Según el comunicado del Ejecutivo, los trabajos se concentrarán inicialmente en la península de Azuero e incluirán la instalación de bombas para pozos, la adecuación de plantas potabilizadoras y el mantenimiento de la red de distribución de agua en distintos puntos de la región. Posteriormente, el plan se extenderá a otras zonas del país.

Orillac explicó que esta estrategia responde a instrucciones directas de Mulino, quien además tiene previsto anunciar próximamente la construcción de nuevas plantas potabilizadoras en el interior del país como parte de las medidas para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable.