Tauro FC refuerza su estructura de alto rendimiento para la temporada 2026

En el marco de su estrategia de profesionalización y búsqueda de la excelencia deportiva, el Tauro FC anunció la incorporación de Grupo AJE como aliado estratégico para la presente temporada. El acuerdo, presentado oficialmente este 6 de marzo, trasciende el patrocinio convencional al enfocarse en la optimización de la preparación física y el bienestar de los jugadores de la institución albinegra.

Con 17 títulos nacionales en su haber, el club más exitoso de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) apuesta por la innovación en sus protocolos de recuperación. La alianza introduce el uso de Dilyte, una solución de hidratación diseñada para la reposición eficiente de electrolitos mediante una fórmula de 10 iones. Este componente técnico será clave para sostener el desempeño físico de la plantilla ante las altas exigencias del torneo local y el rigor climático de la región.

El anuncio se produce en un contexto de alta relevancia para el fútbol nacional, a menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, donde la Selección de Panamá tendrá participación. Históricamente, el Tauro FC se ha consolidado como el principal semillero de figuras de la selección mayor, con nombres de peso como Felipe “Pipe” Baloy (actual DT de la Sub-17), Gabriel Torres e Ismael Díaz. Esta nueva sinergia busca precisamente mantener ese estándar de formación integral que ha caracterizado al club por más de tres décadas.

Gustavo Reyes, director ejecutivo de AJE para Panamá y Costa Rica, y Sandra Saavedra, gerente de Marketing, coincidieron en que el objetivo de esta colaboración es actuar como un motor de desarrollo para el deporte nacional. Por su parte, la directiva del Tauro FC subrayó que rodearse de organizaciones con visión de liderazgo es un paso necesario para consolidar su identidad competitiva y seguir aportando talento al fútbol internacional.

A través de esta integración, el club no solo asegura el respaldo logístico para su plantilla profesional, sino que refuerza su posición como una de las instituciones deportivas más influyentes y mejor estructuradas del país.