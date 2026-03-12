Lambayeque busca captar mercado de $300 millones desde Panamá

En el bullicioso ecosistema de negocios que define a Expocomer 2026, donde la logística, la microelectrónica y el intercambio comercial suelen acaparar los titulares, una propuesta distinta ha logrado detener el paso de los asistentes: el turismo de fe. La delegación de la región de Lambayeque, situada en la costa norte del Pacífico peruano, ha desembarcado en la ciudad de Panamá con una estrategia clara: convertir el legado del Papa León XIV en un motor de desarrollo económico y cultural que conecte directamente con el viajero panameño y el mundo. Félix Mio, gerente de Turismo de la ciudad de Lambayeque, ha sido el encargado de liderar esta presentación, destacando que su participación en este evento internacional no es casualidad. Para el funcionario, Panamá no es solo un vecino cercano, sino el “corazón del universo” y el puente que permite a destinos emergentes como Chiclayo mostrar su riqueza ante una audiencia global. La hospitalidad recibida en el istmo ha servido de marco para lanzar el “Camino del Papa León XIV”, un proyecto que trasciende la simple visita a monumentos para ofrecer lo que Mio describe como un camino espiritual y cultural que une fe, tradición e historia.

La ruta se fundamenta en la profunda huella que dejó el Papa León XIV durante su etapa como obispo en la ciudad de Chiclayo. Durante ocho años, el entonces prelado realizó una labor pastoral y misionera que marcó a las familias de la región. Hoy, ese legado se ha transformado en un producto turístico estructurado que comprende 24 recursos técnicos, de los cuales 14 son iglesias históricas que sirvieron como escenario para sus servicios religiosos. Sin embargo, la oferta es integral; el gerente explicó que el recorrido incluye seis museos de importancia mundial y espacios naturales de jerarquía cuatro, como el Bosque de Pómac y Chaparrí, que ofrecen un contraste de biodiversidad único en la región. El trasfondo económico de esta apuesta es contundente. Según las cifras compartidas por Mio, el turismo religioso no es un nicho menor: representa aproximadamente el 20% del turismo mundial y genera un movimiento económico superior a los 300 millones de dólares. Bajo esta premisa, Lambayeque ha decidido capitalizar su identidad como un pueblo de profunda religiosidad, erigiendo incluso la primera escultura del Papa León XIV en el mundo, una imponente estructura de siete metros de altura que ya se ha convertido en un punto de referencia para los peregrinos en Chiclayo.