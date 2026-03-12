Mujeres empresarias de Centroamérica impulsan exportaciones en Expocomer

La experiencia de Ortiz, quien representó a Panamá junto a una productora de picantes de Penonomé, subraya la importancia de la asociatividad. Según la gerente de Finca Papanji, pertenecer a la Cámara de Comercio de su país ha sido fundamental, independientemente del tamaño de la empresa. Este respaldo institucional, facilitado por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO), conecta a las pequeñas empresarias con aliados estratégicos como ProPanamá, Procomer en Costa Rica y diversas entidades bancarias regionales. Para Ortiz, este acompañamiento es vital para mujeres que, además de liderar negocios, cumplen roles multifacéticos como madres y cuidadoras, encontrando en estas redes el impulso necesario para llegar a mercados que antes parecían inalcanzables.