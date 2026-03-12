Mujeres empresarias de Centroamérica impulsan exportaciones en Expocomer

Durante su participación en el Foro Centroamericano de Mujeres Empresarias, celebrado en el marco de Expocomer, Osiris Ortiz Prieto de Badiola, gerente de la finca Papanji del Café Príncipe de Ticingal, compartió una visión transformadora sobre el papel de la mujer en el comercio exterior. Como parte de una selecta delegación de 14 empresarias centroamericanas, Ortiz destacó que el éxito de las microempresas locales no depende únicamente del producto, sino de un ecosistema de apoyo robusto y una formación técnica rigurosa. Tras tres meses de estudios intensivos bajo la guía de las cámaras de comercio regionales, la empresaria panameña enfatizó que el acceso a herramientas detalladas sobre cómo exportar es lo que permite dar el “gran paso” de cruzar las fronteras nacionales.

La experiencia de Ortiz, quien representó a Panamá junto a una productora de picantes de Penonomé, subraya la importancia de la asociatividad. Según la gerente de Finca Papanji, pertenecer a la Cámara de Comercio de su país ha sido fundamental, independientemente del tamaño de la empresa. Este respaldo institucional, facilitado por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO), conecta a las pequeñas empresarias con aliados estratégicos como ProPanamá, Procomer en Costa Rica y diversas entidades bancarias regionales. Para Ortiz, este acompañamiento es vital para mujeres que, además de liderar negocios, cumplen roles multifacéticos como madres y cuidadoras, encontrando en estas redes el impulso necesario para llegar a mercados que antes parecían inalcanzables.