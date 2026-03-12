Expocomer 2026: Ecuador y Panamá fortalecen su relación comercial estratégica

En el dinámico escenario de Expocomer 2026, la delegación ecuatoriana ha marcado un hito que trasciende la tradicional exportación de materias primas.

Bajo el liderazgo de Xavier Andrade, director de Comercio Exterior y Estudios Técnicos de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), el país ha presentado una propuesta que combina 90 años de historia gremial con una visión moderna de competitividad industrial.

Durante su participación, Andrade enfatizó que el rol del gremio ha evolucionado hacia la promoción activa de una oferta exportable con valor agregado, fomentando el empleo formal y fortaleciendo la relación público-privada para dinamizar la actividad empresarial.

Aunque Ecuador es reconocido globalmente como líder en la exportación de productos básicos como el banano, el camarón, el cacao y el oro, las declaraciones de Andrade en esta edición de la feria subrayan un cambio de paradigma: las exportaciones manufactureras de productos procesados han crecido a tasas de dos dígitos en los últimos años.

Este crecimiento no es casualidad, sino el resultado de un esfuerzo por conquistar mercados exigentes en Europa, Norteamérica y, con especial énfasis, en Centroamérica y Sudamérica. En este contexto, Expocomer se erige como la plataforma idónea para exhibir este “plus” que ofrece la industria ecuatoriana a través de su pabellón nacional.

La presencia de Ecuador en Panamá, que cumple ya su cuarto año consecutivo bajo la representación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, destaca por la diversidad de sus sectores. El segmento de alimentos y bebidas, que representa el 40% de la oferta industrializada del país, lidera la muestra con empresas como Tecopesca y Nirsa, referentes en la exportación de enlatados de atún y sardina, así como productos de mar congelados. No obstante, la innovación se hace presente en el encadenamiento productivo; un claro ejemplo es la transformación del plátano en snacks de exportación por parte de la empresa Samiya, que ya cosecha éxitos en el mercado panameño al ofrecer productos procesados que mantienen la esencia de la materia prima agrícola pero con un alto componente de manufactura.

Este encadenamiento se extiende también a la industria de soporte. Andrade destacó la participación de empresas de plásticos y empaques flexibles, como Flexiplast y Paraíso del Ecuador, cuyos insumos son vitales para la conservación y comercialización de alimentos a nivel regional. Asimismo, la oferta ecuatoriana ha sorprendido con sectores menos convencionales en ferias internacionales, como la fabricación de conductores eléctricos por parte de la empresa Incable, y la exquisita cerámica artesanal de Cuenca, que representa la tradición manual de los artesanos ecuatorianos llevada a un nivel de exportación comercialmente atractivo.

Finalmente, la relación entre Ecuador y Panamá se define hoy más que nunca como una hermandad comercial estratégica. Al ser Panamá un centro logístico regional, la feria ha permitido que compradores de Costa Rica, Guatemala y El Salvador se acerquen a la oferta ecuatoriana, buscando productos que no solo sean de alta calidad, sino también sostenibles. Andrade señaló que el consumidor actual demanda empaques amigables con el medio ambiente y productos vinculados a los “superalimentos”, tendencias que las empresas ecuatorianas han adoptado con éxito. Con una proyección optimista y negociaciones en marcha, Ecuador cierra su participación en Expocomer 2026 reafirmando que la interregionalidad es la clave para el crecimiento de América Latina, sembrando hoy las semillas de los negocios que definirán el comercio regional en los años por venir.