Lambayeque busca captar mercado de $300 mil millones desde Panamá

En el bullicioso ecosistema de negocios que define a Expocomer 2026, donde la logística, la microelectrónica y el intercambio comercial suelen acaparar los titulares, una propuesta distinta ha logrado detener el paso de los asistentes: el turismo de fe. La delegación de la región de Lambayeque, situada en la costa norte del Pacífico peruano, ha desembarcado en la ciudad de Panamá con una estrategia clara: convertir el legado del Papa León XIV en un motor de desarrollo económico y cultural que conecte directamente con el viajero panameño y el mundo.Félix Mio, gerente de Turismo de la ciudad de Lambayeque, ha sido el encargado de liderar esta presentación, destacando que su participación en este evento internacional no es casualidad. Para el funcionario, Panamá no es solo un vecino cercano, sino el 'corazón del universo' y el puente que permite a destinos emergentes como Chiclayo mostrar su riqueza ante una audiencia global. La hospitalidad recibida en el istmo ha servido de marco para lanzar el 'Camino del Papa León XIV', un proyecto que trasciende la simple visita a monumentos para ofrecer lo que Mio describe como un camino espiritual y cultural que une fe, tradición e historia.