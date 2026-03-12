¿Cómo exportar alimentos en Panamá? APA orienta a empresas en Expocomer

En el marco de la feria comercial más importante de la región, la Agencia Panameña de Alimentos (APA) reafirmó su rol estratégico en la facilitación del comercio internacional.

Nicolás Batista, director general de la entidad, destacó durante su participación en Expocomer 2026 que el acompañamiento técnico es vital para potenciar las ruedas de negocios y garantizar la seguridad de los productos que llegan al consumidor final.

Batista subrayó que la función principal de la APA se centra en todo lo concerniente a la exportación, importación, tránsito y transbordo de alimentos, tanto para consumo humano como animal.

“Nuestro rol fundamental es apoyar y dar ese acompañamiento a los importadores y exportadores para que conozcan los requisitos documentales necesarios”, explicó el director.