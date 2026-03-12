¿Cómo exportar alimentos en Panamá? APA orienta a empresas en Expocomer

Para optimizar la productividad de las empresas participantes en el evento, la agencia ha habilitado el stand 3535, donde personal técnico ofrece asesoría directa. Según Batista, esta es la principal recomendación para los actores comerciales: acercarse a los expertos para aclarar dudas sobre cómo ingresar productos al país o cómo proyectar la oferta panameña hacia mercados exteriores de manera lícita y eficiente.Uno de los puntos clave mencionados fue la interacción de la APA con otras carteras del Estado para garantizar que los procedimientos se realicen en regla. El proceso de verificación documental no se hace de forma aislada, sino en estrecha colaboración con:<b>Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</b><b>Ministerio de Salud (MINSA)</b><b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b>