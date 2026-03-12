  1. Inicio
¿Cómo exportar alimentos en Panamá? APA orienta a empresas en Expocomer

Nicolás Batista, director general de APA.
Nicolás Batista, director general de APA. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/03/2026 19:07
Uno de los puntos clave mencionados fue la interacción de la APA con otras carteras del Estado para garantizar que los procedimientos se realicen en regla

En el marco de la feria comercial más importante de la región, la Agencia Panameña de Alimentos (APA) reafirmó su rol estratégico en la facilitación del comercio internacional.

Nicolás Batista, director general de la entidad, destacó durante su participación en Expocomer 2026 que el acompañamiento técnico es vital para potenciar las ruedas de negocios y garantizar la seguridad de los productos que llegan al consumidor final.

Batista subrayó que la función principal de la APA se centra en todo lo concerniente a la exportación, importación, tránsito y transbordo de alimentos, tanto para consumo humano como animal.

“Nuestro rol fundamental es apoyar y dar ese acompañamiento a los importadores y exportadores para que conozcan los requisitos documentales necesarios”, explicó el director.

Para optimizar la productividad de las empresas participantes en el evento, la agencia ha habilitado el stand 3535, donde personal técnico ofrece asesoría directa.

Según Batista, esta es la principal recomendación para los actores comerciales: acercarse a los expertos para aclarar dudas sobre cómo ingresar productos al país o cómo proyectar la oferta panameña hacia mercados exteriores de manera lícita y eficiente.

Uno de los puntos clave mencionados fue la interacción de la APA con otras carteras del Estado para garantizar que los procedimientos se realicen en regla.

El proceso de verificación documental no se hace de forma aislada, sino en estrecha colaboración con:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Esta unión de fuerzas busca no solo la fiscalización, sino también brindar trazabilidad a cada trámite. “El objetivo es facilitar y gestionar los procesos para que los usuarios tengan una experiencia satisfactoria”, puntualizó el titular de la APA.

Con esta participación, la Agencia Panameña de Alimentos busca consolidar la posición de Panamá como un hub logístico seguro y eficiente, asegurando que el dinamismo comercial de Expocomer se traduzca en operaciones reales bajo el estricto cumplimiento de las normativas vigentes.

