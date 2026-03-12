Inversión financiera 2026: Latam prioriza seguridad sobre innovación

El sector financiero en América Latina ha alcanzado un punto de inflexión. Atrás quedó la carrera por adoptar tecnologías emergentes sin un propósito claro; la prioridad para 2026 es la resiliencia. Según los hallazgos de Pulso – 7ª Edición, estudio desarrollado por Topaz y analizado por Celent, las instituciones han reconfigurado sus presupuestos para centrarse en un trípode estratégico: infraestructura, ciberseguridad y eficiencia operativa.

El informe destaca un cambio de paradigma: la agenda regional ya no responde a una moda tecnológica, sino a la necesidad crítica de evolucionar los ecosistemas de pagos digitales con control y previsibilidad. En un entorno de riesgos crecientes, más de la mitad de las entidades encuestadas sitúa a la infraestructura y la ciberseguridad como el cimiento indispensable para cualquier crecimiento sostenible, indicó la empresa de tecnología especializada en soluciones financieras digitales a través de un comunicado de prensa.

Seguridad: La moneda de cambio regional

La preocupación por el fraude dicta las inversiones según la geografía. Mientras que en mercados como Venezuela (79 %), Colombia (72 %) y Chile (71 %) la prevención del fraude es el eje absoluto, países como Uruguay, Perú y Bolivia mantienen su foco en la expansión de billeteras digitales.

Por su parte, la Inteligencia Artificial (IA), aunque mencionada por un tercio de los encuestados, dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una herramienta táctica. Su implementación inmediata no busca la disrupción creativa, sino funciones críticas de seguridad: detección de fraude, autenticación biométrica y procesos de validación de identidad (KYC).

El caso de Panamá: Entre el dinamismo y la cautela

Panamá se posiciona como uno de los líderes regionales en adopción fintech y digitalización. Sin embargo, el estudio advierte que el éxito tecnológico no es suficiente. El predominio del dinero en efectivo persiste en el país, alimentado por la desconfianza hacia los canales digitales y brechas en la cultura financiera.

Para que la consolidación digital sea efectiva, el mercado panameño —y el latinoamericano en general— debe resolver el desafío de la educación del usuario y la protección efectiva ante las amenazas cibernéticas.

“Hoy las instituciones reconocen que no se trata de sumar tecnología sin propósito. La clave es crecer con control, usando innovación que realmente genere impacto y garantice protección al cliente”, afirma Jorge Omar Iglesias Da Silva Junior, director ejecutivo de Topaz.