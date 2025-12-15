Economía a dos velocidades: pagos digitales crecen, pero el efectivo sigue siendo rey

Pese al avance de la digitalización financiera en Panamá, el efectivo continúa siendo el principal medio de pago en el comercio. Aunque los sistemas electrónicos procesan 1.1 millones de transacciones diarias por un valor aproximado de $450 millones, casi la mitad de las compras en puntos de venta aún se realizan con billetes y monedas.

Así lo revela un estudio de mercado presentado por Telered, principal procesador de pagos electrónicos del país, y elaborado por la firma Dichter & Neira, el cual muestra que el 48 % de los pagos en comercios se efectúa en efectivo, incluso cuando existe una infraestructura digital amplia y en funcionamiento.

El informe evidencia una economía que opera a dos velocidades. Por un lado, los pagos digitales registran un crecimiento sostenido, impulsados por transferencias en tiempo real, servicios públicos digitalizados y un comercio electrónico en expansión. Por otro, persiste una fuerte preferencia cultural por el efectivo, especialmente fuera de la capital.

De acuerdo con el estudio, el 28 % de los panameños prefiere pagar en efectivo porque considera que es más rápido y le permite un mayor control de sus gastos, una percepción que se acentúa en el interior del país. Esta resistencia al uso de medios electrónicos no responde a limitaciones tecnológicas, sino a hábitos arraigados y a brechas en educación financiera.

El predominio del efectivo se observa en distintos sectores del comercio. En farmacias, el 50 % de los clientes paga en efectivo, frente a un 17 % que utiliza tarjeta de débito. En supermercados, el 49 % opta por efectivo y el 24 % por débito; mientras que en estaciones de combustible, el 45 % paga en efectivo y solo el 19 % con tarjeta. La tendencia se repite en restaurantes, almacenes y la compra de electrodomésticos.

Desde una perspectiva económica, este comportamiento tiene implicaciones directas en la eficiencia del sistema. El manejo de efectivo eleva los costos operativos para los comercios, reduce la trazabilidad de las transacciones y limita el acceso de los consumidores al crédito formal y a otros servicios financieros.

El estudio también revela una concentración geográfica del ecosistema financiero. El 67 % de la población se ubica en Panamá, Panamá Oeste y Colón, provincias que concentran el 72 % de los cajeros automáticos y el 82 % de los puntos de venta del país. Aun así, incluso en estas zonas con mayor cobertura, el efectivo mantiene una presencia significativa.

Telered subraya que la infraestructura tecnológica del país está preparada para una mayor migración hacia los pagos digitales. Sin embargo, el reto —según el estudio— radica en impulsar estrategias de educación financiera que permitan a los consumidores comprender mejor los beneficios del pago electrónico y adoptar estos medios en su vida cotidiana.

Mientras los sistemas digitales continúan moviendo cientos de millones de dólares cada día, el desafío para Panamá sigue siendo reducir la dependencia del efectivo y cerrar la brecha entre la capacidad tecnológica existente y los hábitos de consumo de la población.