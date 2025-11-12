Panamá: hacia un hub de ciberseguridad en la era del crimen organizado 4.0

Panamá ha sido históricamente un punto neurálgico del comercio mundial. Su posición geográfica privilegiada nos ha consolidado como hub logístico marítimo y aéreo, conectando el Pacífico con el Atlántico, y como centro financiero y empresarial regional que atrae a multinacionales, inversionistas y organismos internacionales. Sin embargo, en pleno siglo XXI, el desafío ya no está solo en mover bienes o capital, sino en proteger los datos, las redes y la infraestructura digital que sostienen esa economía global. La transformación digital de los últimos años ha convertido a Panamá en un país cada vez más interconectado. Según el Informe ‘Global Cybersecurity Outlook 2025’, el 72% de los encuestados señaló que los riesgos cibernéticos se incrementaron durante el último año. Todo cambia rápidamente, donde empresas y gobiernos adoptan nuevas tecnologías, también lo hacen los delincuentes cibernéticos. Hoy enfrentamos un fenómeno creciente: el crimen organizado 4.0, donde las organizaciones criminales utilizan inteligencia artificial (IA), redes sociales, herramientas de anonimato y software sofisticado para operar en el ciberespacio con la misma eficiencia que las multinacionales en el mundo físico. Un estudio reciente sobre Panamá indica que se registraron 3,2 mil millones de intentos de ciberataques en un año, con un promedio de 641 ataques semanales por organización. Para entenderlo en términos cotidianos: cuando una persona compra una zapatilla por internet, ese flujo (buscar en la página web, realizar el pago con su tarjeta de crédito, logística desde el origen, “aduanas”, centro de distribución y entrega final (última milla) usa la misma lógica e infraestructura digital y financiera que emplea una multinacional para servir mercados en Panamá, México, Chile o Colombia. Ahora imagine que, en vez de una zapatilla, se mueve un envío ilícito, como droga o armas, o que la misma pasarela de pago y las mismas cuentas bancarias se usan para lavar dinero. Los canales son los mismos; la diferencia es el uso. Esa analogía demuestra que la economía digital legítima y la economía delictiva coexisten en el mismo ecosistema técnico, y por eso la defensa debe ser transversal.

El nuevo rostro del crimen organizado

La delincuencia ya no se limita al contrabando o al tráfico físico. En la actualidad, los grupos criminales utilizan plataformas digitales, criptomonedas, inteligencia artificial y técnicas de ingeniería social para expandir sus operaciones. Así como una empresa legítima puede coordinar su logística desde Panamá hacia Chile, México o Colombia, los cibercriminales pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo, utilizando herramientas comunes como WhatsApp, Telegram o incluso correos corporativos falsificados. El ransomware, los ataques de phishing y la manipulación de la información son apenas la punta del iceberg. Hoy, la inteligencia artificial permite generar videos y voces falsas, automatizar ataques y producir software malicioso con una facilidad sin precedentes. Cualquiera puede ser víctima: desde una gran corporación hasta una persona que realiza una simple compra en línea. Por eso hablamos de una “cibereconomía paralela”, donde los flujos financieros, logísticos y de datos delictivos se mueven por las mismas vías digitales que usamos los ciudadanos y las empresas legítimas. Esta realidad exige una respuesta articulada entre los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil.

Panamá, un hub digital en construcción

Así como el Canal impulsó la integración física del mundo, Panamá puede y debe proyectarse ahora como un hub de ciberseguridad y confianza digital para América. Contamos con ventajas únicas: infraestructura moderna, una economía abierta, presencia de organismos multilaterales y empresas tecnológicas globales, además de una ubicación estratégica para conectar centros de datos, instituciones financieras y redes de telecomunicaciones. No obstante, la región ha sido señalada como una de las menos preparadas para estos ataques: según el estudio ‘Cybersecurity Policy in Latin America‘ (julio 2025), a pesar de una conectividad del 87 %, las capacidades de defensa siguen rezagadas. La región ya está dando pasos importantes en materia normativa e institucional. Distintas entidades de los estados en Latinoamérica han impulsado leyes sobre protección de datos, ciberseguridad y delitos informáticos, mientras que el sector empresarial está incorporando profesionales con un alto conocimiento en operaciones y seguridad. Tanto el mundo público y privado están creando y potenciando equipos de respuesta a incidentes (CSIRT) y profesionales especializados en ciberinteligencia. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y la ciberdelincuencia avanzan mucho más rápido que la legislación, y todavía existe una brecha crítica en la formación, la coordinación y la cultura digital.

La inteligencia artificial: aliada y amenaza