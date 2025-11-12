Panamá: hacia un hub de ciberseguridad en la era del crimen organizado 4.0

La IA es una herramienta de doble filo. Por un lado, permite mejorar la detección de amenazas, optimizar la vigilancia de redes y automatizar la respuesta ante incidentes. Por otro, facilita nuevas formas de fraude y manipulación. En redes sociales ya se observan campañas de desinformación amplificadas por bots o deepfakes que buscan influir en la opinión pública o afectar procesos democráticos.Por eso, el debate actual no es solo técnico, sino ético y político: ¿cómo equilibrar seguridad y privacidad? ¿Cómo garantizar que la vigilancia digital no vulnere derechos fundamentales? Panamá tiene la oportunidad de liderar este debate en la región, promoviendo una ciberseguridad con enfoque humano, centrada en la protección del ciudadano tanto como en la defensa de la infraestructura crítica.Una invitación a pensar juntos la seguridad del futuroEl Foro CLIPP 2025, que se realizará el 25 de noviembre en la sede del Parlatino, reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar precisamente estos temas: crimen organizado 4.0, tendencias del ciberdelito, seguridad y privacidad en entornos digitales, desinformación e inteligencia artificial. Será un espacio de diálogo entre el sector público, la empresa privada, la academia y los organismos multilaterales, con el objetivo de construir una agenda común.A medida que los delincuentes se actualizan, también debemos hacerlo nosotros. La región tiene la oportunidad de consolidarse como un hub ciberseguro, confiable e innovador en el ámbito digital. Así como lideramos el comercio marítimo y financiero, podemos liderar ahora la protección del ciberespacio latinoamericano.