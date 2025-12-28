MiAmbiente da detalles del primer informe de auditoría al proyecto Cobre Panamá

En todo este proceso de auditoría integral, se puede decir que una de las bases son los compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental. Son 370 compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental que van a ser auditados, verificados, dentro de este proceso de auditoría integral. Como señalé en un principio y como ha sido por instrucciones del señor Presidente, sabemos que como Panamá es miembro del Acuerdo de Escazú y el acuerdo establece la transparencia y el acceso a la información de cada una de las personas y así ha sido desde un principio. Tanto los términos de referencia fueron debidamente consensuados a través de consulta pública donde todas las personas participaron, se verificaron cada uno de los compromisos y finalmente de todo ese consenso se establecen unos términos de referencia que salen a consulta pública.Todos los comentarios fueron evaluados, verificados y todos fueron tomados en consideración dentro de estos términos de referencia. Y un punto importante a destacar aquí es que los 370 compromisos desde un principio hasta la actualidad van a ser totalmente verificados como parte de esta auditoría integral. Recordemos que este proceso de auditoría es un proceso que va a durar aproximadamente 6 meses, 4 meses de auditoría, 2 meses de liquidación. Este proceso de auditoría integral involucra una serie de recopilación de información, análisis de información, visitas de campo por parte del equipo de la empresa SGS. Nosotros como Ministerio de Ambiente estamos acompañando en el proceso se puede decir garantizando que se dé el intercambio de información por supuesto en el caso de las reuniones bilaterales y las reuniones con la empresa a fin de poder que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera.