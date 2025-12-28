MiAmbiente da detalles del primer informe de auditoría al proyecto Cobre Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha adelantado sus intenciones de reabrir la mina de cobre en Donoso. Mientras tanto, el proyecto se mantiene paralizado y se realiza una auditoría integral de la mina. La Estrella de Panamá conversó con Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) quien compartió los hallazgos de la auditoría.

¿En qué consiste el trabajo que se está haciendo actualmente en la mina?

Estamos realizando la auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, en coordinación con otras instancias, principalmente con el Ministerio de Comercio e Industrias, y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Recordemos que en este proceso de auditoría integral no solo se van a ver los componentes ambientales, sino de igual manera tributarios, laborales, sociales, entre otros, a fin de poder garantizar que la empresa haya cumplido con cada uno de los 370 compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental.

¿Qué avance tiene la auditoría?

Se ha entregado el primer informe mensual, que corresponde desde octubre a noviembre. Este primer informe mensual, básicamente, es la preparación del proceso de audito, e incluye aspectos como estructura, metodología, el tema de las reuniones bilaterales con las diferentes instituciones involucradas en el tema.

¿La data que consiguen, la consiguen personal del Ministerio de Ambiente o es la que le suministra la empresa?

Esta auditoría está siendo elaborada, en este caso por un equipo multidisciplinario, compuesto tanto por personal nacional como internacional de la empresa SGS Panama Control, y involucra un proceso de recopilación de información, no solo aportado por la empresa, sino información con la cual cuenta el Ministerio de Ambiente y todas las otras instituciones involucradas en el tema. La empresa auditora tiene que realizar el análisis de toda esta información y por supuesto validarla, y en base a eso entonces presentar sus recomendaciones, en este caso si existió alguna no conformidad y cualquier otra recomendación relacionada al proyecto Mina de Cobre Panamá.

Cuando la Mesa Técnica para el Cierre de Minas y ambientalistas han presentado informes sobre la situación en la mina, han utilizado data recopilada por empresas pagadas por First Quantum, que es la disponible. ¿El Ministerio de Ambiente tiene equipo propio haciendo verificaciones o solo se utiliza la data de terceros?

El Ministerio de Ambiente, independientemente de la auditoría integral, ha mantenido su rol de fiscalizador ambiental desde que fue aprobado el estudio de impacto ambiental. Por supuesto que la empresa presenta sus informes de seguimiento, como lo establece la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental, pero el Ministerio de Ambiente de igual manera realiza sus verificaciones, de igual manera realiza sus propios monitoreos con presupuesto propio de la institución. Y actualmente producto de esta auditoría integral también el Ministerio de Ambiente está realizando análisis de agua, análisis de aire, a fin de que esta información contribuya al proceso de auditoría integral.

¿Cuánto personal tiene el Ministerio de Ambiente en el sitio?

Contamos con personal tanto a nivel central como de la dirección regional de Coclé, que se encargan de realizar la fiscalización ambiental del proyecto de acuerdo a un cronograma de trabajo.

Más o menos, ¿cuántas personas hay?

Nosotros, dentro del proyecto minero, como parte del proceso de fiscalización, podríamos estar hablando como de unas 8 o 10 personas.

¿Cuáles han sido los principales hallazgos de la auditoría?

Todavía no se tiene en sí hallazgos, recomendaciones o análisis. Recordemos que es un proceso que lleva aproximadamente 4 meses, ya vamos por el primer mes. Efectivamente ya se ha entregado un segundo informe y está en un proceso de análisis por parte de la institución para validarlo y posteriormente entonces publicarlo. Es importante destacar que todo este proceso ha sido transparente, desde que inició la elaboración de los términos de referencia, como posteriormente el proceso de selección de la empresa y de igual manera con este informe mensual que se encuentra ya publicado en nuestra página web www.miambiente.gob.pa para que todos los panameños, todas las personas tengan acceso al mismo.

Se había reportado preocupación por el estado de la presa norte, así como un número de inclinómetros que no estaban funcionando. ¿Se ha dado seguimiento a ese tema? ¿Ya están funcionando los inclinómetros?

Uno de los componentes principales del proyecto Mina de Cobre Panamá es la instalación de manejo de relaves, que prácticamente involucra, se puede decir, una gran parte del proyecto. No solo son los inclinómetros que son utilizados para verificar esta instalación de manejo de relaves, hay otra serie de equipos que de igual manera se utilizan para verificar la estabilidad de la presa, de las dos presas, de la instalación de manejo de relaves, y los otros parámetros utilizados han demostrado que efectivamente la empresa, el proyecto, se puede decir, la instalación cuenta con la estabilidad correspondiente. El proyecto actualmente tiene un plan de preservación y gestión segura aprobado por el Ministerio de Comercio e Industrias, el cual está siendo utilizado para garantizar la estabilidad física y química del proyecto Mina de Cobre Panamá para evitar cualquier pasivo ambiental.

Hay preocupación sobre si hay contaminación en las aguas y si está llegando a las comunidades aledañas. ¿Se ha podido verificar esto?

Nosotros como Ministerio de Ambiente hemos realizado el monitoreo de la calidad de agua, principalmente el tema de las aguas superficiales y sobre todo la descarga de la instalación de manejo de relaves, la cual actualmente se encuentra cumpliendo con la normativa y producto de los análisis que hemos realizado de esto, las aguas superficiales, se puede decir que no hemos detectado ninguna situación o pico que nos pueda llevar en sí a una determinación de una contaminación. Sin embargo, este proceso de auditoría integral casualmente va a funcionar para que un externo, un independiente, tanto a la empresa como al Ministerio de Ambiente pueda efectivamente, en base a toda esta información que recopile, poder determinar efectivamente cualquier tipo de no conformidad relacionada al proyecto.

¿Cuál es el estado actual en el proyecto? ¿Se está operando algo? ¿Qué es lo que se está haciendo?

Muy importante tu pregunta y creo que es una de las que todo el mundo se hace y es que producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, el proyecto está completamente suspendido, no se está realizando ninguna actividad extractiva y actualmente las actividades que se pueden estar realizando están amparadas en el Plan de Preservación y Gestión Segura y como mencioné, es para la estabilización física y química y evitar cualquier tipo de pasivos ambientales dentro del proyecto. Recordemos que es un proyecto que abarca un área extensa e involucra diferentes frentes de trabajo y es necesario que se cuente con personal en el sitio para verificar, pero principalmente recordemos que al ser un proyecto de gran magnitud, tantas maquinarias en el sitio, es necesario realizar los mantenimientos de las mismas para evitar, por supuesto, que en el paso del tiempo se deterioren.

¿Qué se hace con, por ejemplo, materiales que pueden generar contaminación o ser un peligro? Por ejemplo, el nitrato de amonio.

Uno de los principales riesgos era efectivamente el nitrato de amonio, ya el mismo está siendo re-exportado por parte de la empresa encargada del tema, que en este caso era un proveedor de Minera Panamá, la empresa Austin Powder, y actualmente ya se encuentra realizando el retiro de, si no me equivoco, aproximadamente 8.000 toneladas, y realizando la re-exportación de dicho producto.

¿Todavía se está sacando?

Así mismo es.

¿Se está exportando cobre ahora mismo de la mina?

Recordemos que en el área del puerto estaba el concentrado del cobre, ese concentrado del cobre ya producto de las diferentes reuniones entre empresas, el Estado, el Ministerio de Comercio e Industria, ya ese material ha sido debidamente exportado. Este es un tema que maneja directamente el Ministerio de Comercio e Industrias, ya se han establecido cuáles son las regalías, las proporciones correspondientes al Estado.

Ambientalistas advierten que se habían consensuado un número de términos de referencia, pero que al final los aprobados fueron mucho menos. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué se tomó esa decisión?

En todo este proceso de auditoría integral, se puede decir que una de las bases son los compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental. Son 370 compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental que van a ser auditados, verificados, dentro de este proceso de auditoría integral. Como señalé en un principio y como ha sido por instrucciones del señor Presidente, sabemos que como Panamá es miembro del Acuerdo de Escazú y el acuerdo establece la transparencia y el acceso a la información de cada una de las personas y así ha sido desde un principio. Tanto los términos de referencia fueron debidamente consensuados a través de consulta pública donde todas las personas participaron, se verificaron cada uno de los compromisos y finalmente de todo ese consenso se establecen unos términos de referencia que salen a consulta pública. Todos los comentarios fueron evaluados, verificados y todos fueron tomados en consideración dentro de estos términos de referencia. Y un punto importante a destacar aquí es que los 370 compromisos desde un principio hasta la actualidad van a ser totalmente verificados como parte de esta auditoría integral. Recordemos que este proceso de auditoría es un proceso que va a durar aproximadamente 6 meses, 4 meses de auditoría, 2 meses de liquidación. Este proceso de auditoría integral involucra una serie de recopilación de información, análisis de información, visitas de campo por parte del equipo de la empresa SGS. Nosotros como Ministerio de Ambiente estamos acompañando en el proceso se puede decir garantizando que se dé el intercambio de información por supuesto en el caso de las reuniones bilaterales y las reuniones con la empresa a fin de poder que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera.

El presidente ya está hablando de la intención de reactivar la mina, en caso que se haga, ¿qué rol va a tener MiAmbiente para fiscalizar lo que se está haciendo allí?

Nosotros como Ministerio de Ambiente tal cual ha sido nuestra función desde que se aprobó el estudio de impacto ambiental, es el rol de fiscalizador ambiental. El proyecto tiene un estudio de impacto ambiental, tiene compromisos que tienen que cumplirse y nosotros como Ministerio de Ambiente nos toca garantizar que efectivamente estos compromisos hayan sido cumplidos. Independientemente de eso, la auditoría integral lo que busca casualmente es validar todo este proceso a través de un independiente a ambas partes, en un proceso que sea totalmente transparente, en un proceso que tenga una trazabilidad y por supuesto todos los panameños tengan acceso a la información que se genere.

¿El costo de esta auditoría, de la empresa que está trabajando, lo asume First Quantum o lo asume el gobierno de Panamá?