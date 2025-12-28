Magic remonta y sorprende a los Nuggets de Jokic en la NBA

Un triple doble del serbio Nikola Jokic de 34 puntos, 21 rebotes y 12 asistencias, no fue suficiente para evitar la novena derrota de la temporada para los Denver Nuggets ante un inspirado Orlando Magic.Tiros libres de Desmond Bane con siete segundos en el reloj le dieron la ventaja al cuadro de Florida, Jamal Murray tuvo la oportunidad de definir el partido en una jugada que se salió de lo planeado y terminó con un remate desviado de media distancia.Bane, de 27 años, fue el segundo mejor anotador de Orlando superado solamente por Anthony Black quien con sus 38 puntos tuvo el mejor registro de su carrera en la NBA.'Estoy agotado pero muy contento', dijo Black. 'Mis compañeros me encontraron en el momento justo, juego con grandes entonces siempre quedo libre y hoy saqué ventaja de ello'.Orlando (18-14) es una de las gratas sorpresas de la temporada y se ubica en el cuarto puesto de la Conferencia Este.