Gobierno y sociedad civil cuestionan a la alcaldesa de Arraiján por demoler monumento chino

La demolición del monumento dedicado a la presencia china en Panamá en el área del puente de las Américas, ocurrida el pasado sábado 27 de diciembre, en horas de la noche, ha generado una ola de rechazo del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad china, incluyendo la diplomática.

El hecho ocurrió sin previo aviso público y ha sido calificado como un acto arbitrario, insensible y carente de diálogo.

La acción realizada por la Alcaldía de Arraiján dejó reducida a escombros una estructura que representaba más de un siglo de presencia, trabajo e integración de la comunidad china en Panamá, estimada en más de 300 mil personas. Este hecho, que ha conmocionado a toda una comunidad en el país, no tardó en generar críticas y rechazo por parte de autoridades e instituciones.

El presidente de la república José Raúl Mulino se pronunció sobre lo ocurrido y respaldó la necesidad de esclarecer los hechos. A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que “no hay justificación alguna” para la acción ejecutada por la Alcaldía de Panamá. Mulino calificó el hecho como “una barbaridad” y sostuvo que se trata de un acto imperdonable contra una comunidad históricamente arraigada en el país. “La comunidad china es tradicional en nuestro país, con generaciones establecidas en Panamá, y merece todo nuestro respeto”, expresó el mandatario.

La Presidencia, en un comunicado, reiteró el compromiso con la preservación de los derechos culturales que son derechos humanos.

“En consecuencia se ordena la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la comunidad china de Panamá y el Ministerio de Cultura. Adelantaremos las gestiones necesarias para la reconstrucción del monumento, como muestra de respeto a la comunidad a la que representa”, señaló la Presidencia en el comunicado.

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, expresó su profundo pesar por la demolición del monumento, señalando que el 27 de diciembre de 2025 quedará marcado como un día de gran dolor para los más de 300 mil ciudadanos panameños de ascendencia china, así como para la amistad entre ambos países. Indicó que la comunidad china intentó en múltiples ocasiones comunicarse con la Alcaldía de Arraiján y que estuvo dispuesta a financiar una restauración integral del mirador y del monumento, sin obtener respuesta alguna. En ese sentido, cuestionó las razones por las cuales no se atendieron esas propuestas antes de proceder al derribo.

No obstante, la embajadora reafirmó que la contribución histórica de los ciudadanos de origen chino a Panamá no puede ser borrada, aun cuando el monumento haya sido demolido. “Pueden demoler este monumento, pero la contribución de los paisanos a Panamá no podrá borrarse. El Mirador de la amistad China-Panamá puede remodelarse, ¡pero las relaciones China-Panamá seguirá avanzando con toda firmeza!”, expresó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial en el que expresó su respeto y consideración hacia la comunidad chino-panameña y lamentó profundamente que una actuación administrativa haya generado sentimientos de agravio e incomprensión hacia una comunidad que forma parte integral del tejido social, económico y cultural del país. Subrayó que, más allá de consideraciones técnicas, es deber de las instituciones actuar con sensibilidad histórica, diálogo y respeto hacia los símbolos que representan la memoria colectiva de los pueblos.

El Canciller de Panamá Javier Martínez-Acha también se pronuncio señalando que lo realizado por la alcaldesa es una gran muestra de torpeza política y miopía histórica. “Sra. Alcaldesa, lo hecho por usted es una gran muestra de torpeza política y miopía histórica. Una acción que revela una preocupante falta de criterio en muchos sentidos, el resultado de actuar con más prisa, para la taquilla, que reflexión”, dijo.

Asimismo, el Ministerio de Cultura también se pronunció, donde expresaron su preocupación por los hechos ocurridos. “Como institución rectora de la política cultural, reiteramos que la memoria colectiva, los símbolos culturales y los espacios de representación histórica son pilares fundamentales del patrimonio de Panamá, y por tanto, deben ser tratados conrespeto, diálogo y consulta, garantizando siempre procesos transparentes, participativos y sensibles a la diversidad cultural”. Y añadieron que la cultura es un puente que une, panamá es un país construido desde la diversidad, y proteger su memoria histórica y su tejido social es una responsabilidad.

El expresidente Martín Torrijos también manifestó su rechazo y calificó la medida de “bochornoso e indigno”.

Una acción sin consulta

Ante el rechazo por parte de la población, la Alcaldía de Arraiján emitió un comunicado en el que aseguró que la demolición respondió exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad, alegando un “estado crítico” de las estructuras del monumento en Mirador del Puente de las Américas. Según la Dirección de Obras y Construcciones, se detectaron bases corroídas, grietas y zonas inestables que representaban un riesgo para visitantes y turistas. La administración municipal afirmó que actuó de manera urgente y preventiva, priorizando la seguridad ciudadana y la protección de la vida, y que todas las acciones se realizaron bajo la legalidad correspondiente.

La alcaldesa Stefany Peñalba emitió un mensaje en redes sociales, señalando que asumían la responsabilidad de las acciones preventivas realizadas, y añadió que todo fue ejecutado conforme a la legalidad debida. “ Es una desición autónoma y técnica que no atiende a ninguna presión política y distamucho de ofender o negar el legado cultural de lacomunidad china en Panamá. La alcaldia se encargará de la renovación del Mirador y promoción turística panameña ymulticultural.”

La Asociación China de Panamá a través de una conferencia de prensa exigieron una investigación exhaustiva sobre el procedimiento utilizado por la Alcaldía de Arraiján. Sus voceros, calificaron la demolición como “arbitraria” y denunciaron una ruptura total de los canales de comunicación por parte de la alcaldesa Peñalba.

La Asociación también criticó que una decisión de tal magnitud fuera comunicada únicamente a través de Instagram, sin un proceso administrativo transparente ni consulta previa.

Al fina de la tarde de ayer, domingo, la abogada Edna Ramos presentó una denuncia contra la alcaldesa por abuso de autoridad.

El monumento de la comunidad chino-panameña en el mirador del puente de las Américas, fue construido en el año 2004 para conmemorar los 150 años de presencia China en Panamá. El monumento a la comunidad china no solo formaba parte del paisaje urbano, sino que simbolizaba la amistad entre Panamá y China, así como el reconocimiento al aporte histórico, económico y cultural de generaciones de chino-panameños al país.