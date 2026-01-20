Más de la mitad de los panameños teme al fraude digital: encuesta revela crecimiento de estafas y ciberataques

El <b>fraude digital se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los consumidores panameños</b>, justo cuando los pagos y transacciones electrónicas ganan terreno en la vida cotidiana. Una reciente encuesta de <b>Mastercard revela que el 53% de los panameños considera el fraude como su mayor temor al realizar transacciones digitales</b>, superando inquietudes como la privacidad de datos o fallas técnicas. Esta percepción incluye preocupación por <b>métodos emergentes de cibercrimen impulsados por inteligencia artificial</b>, como <i><b>deepfakes</b></i> y clonaciones de voz.El estudio también evidencia que las estafas tradicionales siguen siendo la principal puerta de entrada del fraude en <b>Panamá</b>, especialmente a través de llamadas telefónicas, fraudes en redes sociales y mensajes fraudulentos enviados por correo electrónico o SMS. Sin embargo, la encuesta revela un giro relevante en la percepción del riesgo: <b>cuatro de cada diez panameños manifiestan mayor preocupación por formas más sofisticadas de cibercrimen</b>, como los <i>deepfakes</i> y la clonación de voz, tecnologías que dificultan distinguir entre comunicaciones reales y fraudulentas.Pese a este contexto, el uso de medios de pago digitales continúa en ascenso. Entre septiembre y noviembre de 2025, el <b>78 % de los encuestados utilizó tarjetas de débito y el 54 % tarjetas de crédito</b>, mientras que otras modalidades como las transferencias en tiempo real y las billeteras digitales ganan terreno de forma sostenida. Esta expansión, según Mastercard, está impulsada principalmente por jóvenes y hombres, lo que refuerza la brecha generacional en la adopción financiera digital.En paralelo, el estudio revela una aparente contradicción en el comportamiento del consumidor: aunque el miedo al fraude persiste, <b>el 90 % de los participantes afirma sentirse confiado en su capacidad para protegerse en entornos digitales</b>. No obstante, el análisis por género muestra diferencias importantes, ya que las mujeres demandan con mayor frecuencia alertas de actividad sospechosa y políticas claras de reembolso, lo que apunta a una brecha en el acceso a educación financiera y herramientas de seguridad.Desde una perspectiva regional, la encuesta confirma que la preocupación por el fraude no es exclusiva de Panamá. En <b>América Latina y el Caribe, el 47 % de los consumidores identifica las estafas como su principal frustración al realizar transacciones digitales</b>, pese a que ocho de cada diez aseguran sentirse capaces de protegerse en línea. Esta tensión entre confianza y cautela se produce en un contexto de rápida inclusión financiera y mayor digitalización de los pagos.Mastercard sostiene que el avance de estas amenazas obliga a replantear el concepto de seguridad digital. La compañía en los últimos cinco años ha invertido <b>$11,000 millones en ciberseguridad</b>, reforzando sus sistemas de detección temprana de fraude.<b>Más allá de la percepción ciudadana, los temores expresados por los usuarios encuentran respaldo en estadísticas oficiales y reportes independientes</b>. Según reportes del <b>Ministerio Público</b>, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de <b>5,000 denuncias por estafa y fraude</b>, un incremento aproximado del 10% respecto al año anterior, lo que equivale a que <b>más de 14 personas son víctimas de fraude cada día</b>.Además, datos de seguridad cibernética de Kaspersky muestran que solo en el último año Panamá experimentó cerca de <b>6.3 millones de ataques de </b><i><b>phishing</b></i>, la modalidad de fraude digital más extendida, lo que equivale a alrededor de <b>17,000 intentos diarios</b> dirigidos a captar datos personales y financieros de usuarios en línea.El incremento sostenido de casos no es un fenómeno exclusivo de Panamá. Un estudio regional realizado por firmas de ciberseguridad calcula que Centroamérica en conjunto sumó <b>más de 27 millones de víctimas de ataques cibernéticos en 2025</b>, siendo Costa Rica la que lidera con 7.9 millones, seguida de Guatemala con 6.4 millones y Panamá con 6,3 millones, una proporción significativa de esos incidentes.Especialistas en ciberseguridad, por su parte, señalan que <b>los ciberdelincuentes no solo replican técnicas tradicionales como correos falsos y llamadas telefónicas</b>, sino que emplean herramientas automatizadas y tecnologías sofisticadas para explotar la masiva conectividad digital. Esto se evidencia en el crecimiento de ataques de <i>phishing</i>, <i>malware</i> y suplantación de identidad, que continúan afectando tanto a consumidores como a empresas en la región.<i>'Un solo clic descuidado puede ser suficiente para que los ciberdelincuentes obtengan tus datos y los utilicen en ataques más peligrosos, como el ransomware'</i>, advirtió Eli Faskha, director ejecutivo de Soluciones Seguras tras el tráfico en plataformas por las ofertas de Black Friday y fiestas decembrinas.Frente a este escenario, autoridades y expertos coinciden en la necesidad de <b>reforzar la educación digital de la población</b>, implementar <b>mecanismos de alerta y autenticación más sólidos</b> —como biometría y sistemas de monitoreo en tiempo real—, y promover <b>protocolos de respuesta rápida ante incidentes de fraude</b>.El aumento de fraudes no solo representa pérdidas económicas directas, sino también un riesgo para la <b>confianza en los sistemas de pago digital</b>, un elemento clave para seguir impulsando la inclusión financiera y la transformación digital en Panamá y toda la región.