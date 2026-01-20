Más de la mitad de los panameños teme al fraude digital: encuesta revela crecimiento de estafas y ciberataques

El fraude digital se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los consumidores panameños, justo cuando los pagos y transacciones electrónicas ganan terreno en la vida cotidiana. Una reciente encuesta de Mastercard revela que el 53% de los panameños considera el fraude como su mayor temor al realizar transacciones digitales, superando inquietudes como la privacidad de datos o fallas técnicas. Esta percepción incluye preocupación por métodos emergentes de cibercrimen impulsados por inteligencia artificial, como deepfakes y clonaciones de voz.

El estudio también evidencia que las estafas tradicionales siguen siendo la principal puerta de entrada del fraude en Panamá, especialmente a través de llamadas telefónicas, fraudes en redes sociales y mensajes fraudulentos enviados por correo electrónico o SMS. Sin embargo, la encuesta revela un giro relevante en la percepción del riesgo: cuatro de cada diez panameños manifiestan mayor preocupación por formas más sofisticadas de cibercrimen, como los deepfakes y la clonación de voz, tecnologías que dificultan distinguir entre comunicaciones reales y fraudulentas.

Pese a este contexto, el uso de medios de pago digitales continúa en ascenso. Entre septiembre y noviembre de 2025, el 78 % de los encuestados utilizó tarjetas de débito y el 54 % tarjetas de crédito, mientras que otras modalidades como las transferencias en tiempo real y las billeteras digitales ganan terreno de forma sostenida. Esta expansión, según Mastercard, está impulsada principalmente por jóvenes y hombres, lo que refuerza la brecha generacional en la adopción financiera digital.

En paralelo, el estudio revela una aparente contradicción en el comportamiento del consumidor: aunque el miedo al fraude persiste, el 90 % de los participantes afirma sentirse confiado en su capacidad para protegerse en entornos digitales. No obstante, el análisis por género muestra diferencias importantes, ya que las mujeres demandan con mayor frecuencia alertas de actividad sospechosa y políticas claras de reembolso, lo que apunta a una brecha en el acceso a educación financiera y herramientas de seguridad.

Desde una perspectiva regional, la encuesta confirma que la preocupación por el fraude no es exclusiva de Panamá. En América Latina y el Caribe, el 47 % de los consumidores identifica las estafas como su principal frustración al realizar transacciones digitales, pese a que ocho de cada diez aseguran sentirse capaces de protegerse en línea. Esta tensión entre confianza y cautela se produce en un contexto de rápida inclusión financiera y mayor digitalización de los pagos.

Mastercard sostiene que el avance de estas amenazas obliga a replantear el concepto de seguridad digital. La compañía en los últimos cinco años ha invertido $11,000 millones en ciberseguridad, reforzando sus sistemas de detección temprana de fraude.

Más allá de la percepción ciudadana, los temores expresados por los usuarios encuentran respaldo en estadísticas oficiales y reportes independientes. Según reportes del Ministerio Público, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 5,000 denuncias por estafa y fraude, un incremento aproximado del 10% respecto al año anterior, lo que equivale a que más de 14 personas son víctimas de fraude cada día.

Además, datos de seguridad cibernética de Kaspersky muestran que solo en el último año Panamá experimentó cerca de 6.3 millones de ataques de phishing, la modalidad de fraude digital más extendida, lo que equivale a alrededor de 17,000 intentos diarios dirigidos a captar datos personales y financieros de usuarios en línea.

El incremento sostenido de casos no es un fenómeno exclusivo de Panamá. Un estudio regional realizado por firmas de ciberseguridad calcula que Centroamérica en conjunto sumó más de 27 millones de víctimas de ataques cibernéticos en 2025, siendo Costa Rica la que lidera con 7.9 millones, seguida de Guatemala con 6.4 millones y Panamá con 6,3 millones, una proporción significativa de esos incidentes.

Especialistas en ciberseguridad, por su parte, señalan que los ciberdelincuentes no solo replican técnicas tradicionales como correos falsos y llamadas telefónicas, sino que emplean herramientas automatizadas y tecnologías sofisticadas para explotar la masiva conectividad digital. Esto se evidencia en el crecimiento de ataques de phishing, malware y suplantación de identidad, que continúan afectando tanto a consumidores como a empresas en la región.

“Un solo clic descuidado puede ser suficiente para que los ciberdelincuentes obtengan tus datos y los utilicen en ataques más peligrosos, como el ransomware”, advirtió Eli Faskha, director ejecutivo de Soluciones Seguras tras el tráfico en plataformas por las ofertas de Black Friday y fiestas decembrinas.

Frente a este escenario, autoridades y expertos coinciden en la necesidad de reforzar la educación digital de la población, implementar mecanismos de alerta y autenticación más sólidos —como biometría y sistemas de monitoreo en tiempo real—, y promover protocolos de respuesta rápida ante incidentes de fraude.

El aumento de fraudes no solo representa pérdidas económicas directas, sino también un riesgo para la confianza en los sistemas de pago digital, un elemento clave para seguir impulsando la inclusión financiera y la transformación digital en Panamá y toda la región.