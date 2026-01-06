El fraude impulsado por IA se convierte en una amenaza económica global

El fraude digital impulsado por la inteligencia artificial se consolida como una de las principales amenazas económicas y estructurales para empresas y consumidores a nivel global, con un impacto que ya alcanza dimensiones comparables a las de una gran economía mundial, advirtió Víctor Nieto, jefe de Gestión de Productos de Experian Software Solutions. En entrevista, Nieto explicó que en 2025 el fraude vive una transformación profunda, marcada por el uso masivo de inteligencia artificial generativa. “Hace cinco años, los ataques más sofisticados requerían grupos altamente especializados; hoy, cualquier actor con herramientas básicas puede crear documentos falsos, alterar sistemas de reconocimiento facial o generar identidades sintéticas a bajo costo”, señaló. Experian es una empresa especializada en gestión de riesgo crediticio, prevención de fraude y análisis de datos. En Panamá, opera como APC Experian, entidad que centraliza y reporta el historial crediticio de los consumidores en el país. Las cifras reflejan la magnitud del problema: los ataques con deepfakes crecieron más de 1,100 % en un solo año, mientras que el fraude con identidades sintéticas aumentó 300 % a nivel global. En América Latina, el fraude digital crece a tasas de entre 10 % y 15% anual, en línea con el promedio mundial. Solo en la región de las Américas, las pérdidas asociadas al fraude rondan los $350,000 millones. A este escenario se suma el fraude transfronterizo, una modalidad que complica la respuesta de las autoridades y empresas locales. “Muchos ataques no se originan en el país afectado. Los delincuentes operan desde regiones donde el rastreo es limitado, lo que incrementa la exposición de consumidores y empresas”, explicó el ejecutivo.

Identidad digital: de un dato estático a un ecosistema dinámico

Este contexto ha obligado a las empresas a replantear la forma en que validan la identidad de los usuarios en los entornos digitales. Nieto destacó que la identidad digital dejó de ser un elemento estático basado únicamente en documentos o números telefónicos. Hoy, la prevención del fraude exige confirmar que detrás de cada interacción existe una persona real, combinando datos confiables con señales digitales contextuales. En el caso de Experian, este enfoque integra información autenticada —como historial crediticio, correo electrónico y teléfono— con inteligencia del dispositivo, análisis del comportamiento digital y biometría comportamental. Este conjunto de señales permite diferenciar a un usuario legítimo de un intento de fraude sin añadir fricción innecesaria en la experiencia del cliente. Más del 50 % de las interacciones digitales ya se realizan desde dispositivos móviles, lo que obliga a las empresas a incorporar nuevas capas de verificación para mantener la confianza y reducir revisiones manuales innecesarias.

La IA como defensa económica estratégica

Aunque la inteligencia artificial ha potenciado nuevas formas de fraude, también se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para combatirlo. Su capacidad para analizar millones de señales en tiempo real permite anticipar riesgos antes de que se materialicen. En 2024, Experian logró detener intentos de fraude por $19,000 millones. Sin embargo, el problema es mucho mayor: las pérdidas globales por fraude se estiman en $1 billón, mientras que el cibercrimen en su conjunto alcanza los $10.5 billones. “Si el cibercrimen fuera un país, sería la tercera economía del mundo”, advirtió Nieto. Este contexto explica por qué el mercado global de soluciones antifraude crece entre 14% y 15% anual, aunque los ataques avanzan aún más rápido, impulsados por la automatización y los bajos costos para los delincuentes.

Innovación y defensa en capas

Para reducir la incidencia del fraude, una de las principales innovaciones del sector es Ascend, una plataforma que integra todo el ciclo de decisión del cliente, desde el acceso al canal digital hasta la transacción final. También sobresale el Sandbox de Experian, un entorno seguro donde bancos y empresas pueden entrenar modelos de riesgo con datos reales, preservando la privacidad. El enfoque, subrayó Nieto, no se basa en una única solución, sino en una defensa en capas que combine validación de identidad, señales del dispositivo, datos de contacto confiables y biometría comportamental. Este modelo permite reducir el fraude sin sacrificar la experiencia del usuario legítimo.

Tendencias: agentes digitales y nuevos riesgos

De cara al futuro, el representante de APC Experian anticipó el surgimiento del llamado ecosistema agentic, donde agentes digitales actuarán en nombre de las personas para realizar transacciones. Este escenario exigirá nuevos protocolos de confianza para garantizar que cada agente esté correctamente vinculado a un humano y actúe según sus intenciones reales. Experian participa activamente en el desarrollo de estos estándares, junto a actores del sector financiero, tecnológico y comercial, con el objetivo de asegurar un ecosistema digital confiable y transparente.

Prevención como inversión estratégica

Para las empresas, la recomendación es clara: adoptar un enfoque integral, invertir en inteligencia artificial y análisis avanzado, y fortalecer la colaboración entre sectores. “Cada millón de dólares invertido en prevención evita aproximadamente 10 millones en pérdidas”, afirmó Nieto, destacando un retorno de inversión de 10 a 1. En un entorno donde el fraude no reconoce fronteras, la combinación de tecnología, colaboración y procesos eficientes se perfila como un factor clave para proteger la economía digital y sostener la confianza de consumidores y empresas.

El fraude con IA

Info de Experian:

Deepfakes en alza: los ataques crecieron más de 1,100% en un año a nivel global.

Identidades sintéticas: este tipo de fraude aumentó 300%, impulsado por IA generativa.

Impacto económico: las pérdidas por fraude en las Américas rondan los $350,000 millones.

Cibercrimen global: mueve $10.5 billones, comparable a la tercera economía del mundo.

Retorno de la prevención: cada $1 millón invertido evita hasta $10 millones en pérdidas.

Víctor Nieto Jefe de Gestión de Productos de Experian Software Solutions Hoy, cualquier actor con herramientas básicas puede crear documentos falsos, alterar sistemas de reconocimiento facial o generar identidades sintéticas a bajo costo”.