El fraude impulsado por IA se convierte en una amenaza económica global

De cara al futuro, el representante de APC Experian anticipó el surgimiento del llamado ecosistema agentic, donde agentes digitales actuarán en nombre de las personas para realizar transacciones. Este escenario exigirá nuevos protocolos de confianza para garantizar que cada agente esté correctamente vinculado a un humano y actúe según sus intenciones reales.Experian participa activamente en el desarrollo de estos estándares, junto a actores del sector financiero, tecnológico y comercial, con el objetivo de asegurar un ecosistema digital confiable y transparente.