Cómo prevenir el ‘phishing’ en la región más propensa al fraude electrónico

¿Cómo prevenir estos ataques?

En el informe regional, el equipo de GReAT para América Latina también da algunas tácticas que pueden mejorar la prevención de la presencia de fraude financiero.

En primer lugar se propone prestar más atención en los retrasos y cambios en la pantalla al momento del procesamiento de las transacciones bancarias. De acuerdo con estos expertos, si la pantalla tarda en responder cuando intentas introducir tu contraseña o código de verificación para una transferencia, podría ser un signo de alerta.

Se han descubierto recientemente estafas con troyanos bancarios en dispositivos móviles que utilizan sistemas de transferencia automatizada (ATS). En estos casos, el delincuente espera a que el usuario realice una transacción para cambiar el monto y el destinatario sin que se dé cuenta del fraude.

El malware mostrará una pantalla de “cargando” mientras realiza el cambio, y durante este tiempo, la barra de herramientas o ciertos íconos de la app podrían presentar un ligero cambio. Este es el único indicio de que algo extraño está sucediendo, así que es importante prestar atención.

También se les recomienda a los usuarios no brindar información personal en aplicaciones que piden permisos extraños, incluso si son sitios oficiales. Aunque se recomienda descargar aplicaciones únicamente de tiendas de este tipo, esto no garantiza que no vayamos a instalar apps maliciosas.

El malware, incluidos los troyanos bancarios, está bastante presente en estas tiendas, especialmente en Google Play, donde solo en 2023 se registraron 600 millones de descargas de aplicaciones peligrosas. Si un usuario tiene dudas, es una buena idea consultar el sitio web del desarrollador para saber cómo obtener aplicaciones de manera segura desde tiendas oficiales.

Además, se deben revisar con frecuencia los permisos de las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono, especialmente aquellos relacionados con datos sensibles o servicios de accesibilidad. Estos permisos deben ser denegados a menos que sean absolutamente necesarios.

Finalmente, tener cuidado con llamadas o mensajes de texto provenientes de una institución bancaria en la cual se solicita información personal. Las instituciones financieras no llamarán ni pedirán información por mensaje a sus clientes.

Si se recibe una llamada sospechosa en la que solicitan marcar a un número desconocido, descargar una aplicación o realizar una transferencia bancaria dudosa, es preferible no hacerlo.

Existen diferentes tipos de estafas que utilizan estas tácticas para parecer creíbles y convencer a las víctimas de que instalen software malicioso, lo cual permite a los delincuentes obtener acceso remoto a sus dispositivos.