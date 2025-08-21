Analistas financieros optimistas sobre venta de puertos de CK Hutchison

El pasado 16 de agosto, CK Hutchison confesó que el acuerdo de la venta de sus puertos no podría cerrarse este 2025 debido a su complejidad y magnitud. 'La transacción no se completaría este año incluso si se alcanzaran acuerdos vinculantes antes, dada la complejidad del negocio, que abarca 43 puertos, incluidos dos [Cristóbal y Balboa] en el estratégico Canal de Panamá', informó el codirector general de CK Hutchison.Agregó: 'Estamos en una nueva etapa de nuestro acuerdo, que incluye, como hemos dicho, negociaciones con un importante inversor estratégico chino. Creo que hay una probabilidad razonable de que esas conversaciones conduzcan a un acuerdo beneficioso para todas las partes, incluidos nosotros mismos y, lo más importante, que sea aprobado por todas las autoridades relevantes'.En marzo, CK Hutchison anunció un acuerdo por $23.000 millones para vender sus 43 puertos fuera de China- incluidos los dos en el Canal de Panamá- a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock.La medida, que fue criticada por analistas pro-Pekín, se produjo después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, prometiera 'recuperar' el Canal de Panamá de lo que llamó 'influencia china'.No obstante, tras expirar el plazo del acuerdo en julio, CK Hutchison reveló un plan para invitar a una empresa china a unirse al consorcio, lo que alivió las preocupaciones de Pekín. La firma no ha revelado el nombre del socio, pero un reporte de Bloomberg indicó que se trata de Cosco Shipping.