Analistas financieros optimistas sobre venta de puertos de CK Hutchison

Analistas financieros se han mostrada optimistas respecto a que CK Hutchison Holdings extendiera hasta 2026 la venta de sus 43 puertos, incluyendo los de Cristóbal y Balboa en el Canal de Panamá, así lo confirmó el portal Mundo Marítimo basado en información del South China Morning Post.

El banco estadounidense JPMorgan señaló que CK Hutchison logró calmar las preocupaciones de los inversionistas después de que el co-director general del grupo, Frank Sixt, entregara una actualización sobre la venta portuaria durante la presentación de resultados del primer semestre.

“La administración se mostró esperanzada en que la operación global de desinversión portuaria avanzará”, aunque la finalización podría producirse recién en 2026 como muy pronto, dijeron los analistas de JPMorgan Karl Chan, Venus Choi y Jocelyn Gao en una nota publicada el 15 de agosto.

“Esto debería disipar la mayor preocupación de los inversionistas”, escribieron. “Con o sin la venta de puertos, vemos fundamentos sólidos, ya que CK Hutchison logró impulsar el crecimiento en todos sus principales segmentos de negocio”, añadieron.

El banco suizo UBS destacó que en la presentación de CK Hutchison se indicó que “las conversaciones sobre la transacción portuaria [aún estaban] en curso”.

UBS mantiene una recomendación de “compra” sobre el conglomerado, que reportó un aumento del 11% en su beneficio subyacente en el primer semestre, superando sus estimaciones. “La mejora se explica principalmente por un mejor desempeño en todos los segmentos”, afirmaron los analistas de UBS John Lam, Agnus Ho y Ben Ho en un informe publicado el jueves por la noche.

Por separado, HSBC publicó un informe el 15 de agosto en el que señaló que CK Hutchison puede desbloquear más valor a partir de sus divisiones de negocio. Cualquier desinversión de activos exitosa podría ayudar a aflorar ese valor. Creemos que su negocio en general se está estabilizando y que 2025 será un año en que CK Hutchison reanudará el crecimiento de sus ganancias”.

Morgan Stanley también destacó que el crecimiento del 11% en las utilidades de CK Hutchison fue mejor que su estimación. El banco sostuvo que una venta exitosa de la división portuaria sería un factor positivo para el conglomerado.