Mala leche: un tsunami de sucedáneos inunda los supermercados panameños

La historia de María, una madre trabajadora, es la de muchas familias que se enfrentan a un desafío silencioso en cada pasillo del supermercado: distinguir los productos genuinos de sus imitaciones. María, al igual que miles de consumidores, se guía por el precio y las etiquetas que a menudo resultan confusas. Lo que ella no sabe es que, detrás de ese anaquel de lácteos, se esconde un problema de escala nacional que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años y tomó fuerza mediática esta última semana.Un informe de la <a href="/tag/-/meta/apa-agencia-panamena-de-alimentos">Agencia Panameña de Alimentos (APA)</a>, revela que la entrada de productos sucedáneos o de imitaciones ha alcanzado cifras alarmantes. Durante el período comprendido entre 2022 y el 20 de agosto de 2025, el país ha verificado la entrada de un total de<b> 1.494.970</b> kilogramos de estos productos, lo que pone en evidencia la magnitud del mercado que representan en Panamá.La APA aclaró a<b> </b><b>La Estrella de Panamá</b> cómo ubicó algunos sucedáneos importados para la elaboración de la lista. <i>'Esta búsqueda se realizó filtrando aquellos productos cuyo nombre incluye expresamente las palabras ‘sucedáneo’ o ‘imitación’, en el contexto de productos lácteos'</i>. <i>'Este análisis incluye tanto los productos directamente mencionados como sucedáneos o de imitación, como aquellos identificados, que cumplen con los criterios de composición para ser considerados dentro de esta categoría, a pesar de no tener las palabras ‘sucedáneo’ o ‘imitación’ en su denominación'</i>, detalló la APA.Destacó que <i>'la lista de productos presentada no refleja el total de los productos existentes en el país, sino que corresponde a los que se pudo identificar y para los cuales se logró obtener información en el período mencionado'</i>.Según la <a href="/tag/-/meta/rae-real-academia-espanola">Real Academia Española</a>, un sucedáneo es un adjetivo que se refiere a una sustancia o cosa que, por tener propiedades similares a otra, puede reemplazarla o sustituirla. En caso de alimentos que imiten los lácteos, son productos que imitan el color y el sabor de la leche, pero que para su elaboración emplearon grasas vegetales y otros elementos. A diferencia de la leche que <i>'es un líquido blanco segregado por las hembras de los mamíferos'</i>. En este caso la ubre de la vaca.