Atentados en Cali y Antioquia dejan un total de 14 fallecidos y más de 40 heridos

Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino reaccionó a través de redes sociales sobre el atentado en Colombia: 'Lamento mucho los hechos violentos hoy en Colombia. Nuestras condolencias a todos los familiares afectados y al pueblo colombiano en general', escribió desde X. La embajada de Estados Unidos en Bogotá también emitió un comunicado firmado por el encargado de negocios, John McNamara, 'Lamento profundamente el trágico fallecimiento de los valientes miembros de la Policía Nacional de Colombia, hoy, en Amalfi, Antioquia, mientras brindaban protección a erradicadores de cultivos ilícitos', inició. 'Extiendo mi más sentido pésame a sus familias y toda mi solidaridad a los heridos y sus seres queridos en este difícil momento', agregó.